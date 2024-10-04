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前民進黨立委趙天麟去年10月遭爆婚外情，和中國籍女子多張親密照外流，形象全毀，12年的立委生涯因此告終。不過前總統陳水扁3日在臉書發文提到，「趙天麟退出2024年立委選舉，沒說要退出政壇，何時準備復出？」貼文曝光後引發熱議。陳水扁3日在臉書發文，以「完成全馬超馬的高雄天馬趙天麟前立委」為題，指出花505天完跑大高雄38個行政區的趙天麟將在6日上午10時接受《有夢上水》第一百九十七集勵志節目邀訪，分享人生遭遇重大挫折的心路歷程，同時分享對高雄的愛永不變，自1997年至今，參與高雄改造工程，不管在哪種領域，都會繼續愛高雄。陳水扁表示，趙天麟退出2024年立委選舉，沒說要退出政壇，何時準備復出？「再細數阿扁總統任內高雄政績，包括改善大高雄飲用水，高雄人不再買水提水；長扁合作，開始興建高雄捷運，及推動港市合一；為了平衡南北，興建衛武營國家藝文中心/流行音樂中心，讓高雄不再是文化沙漠，而是文化綠洲；爭取申辦2009高雄世運，撥款100億元全力支持高雄成功舉辦；及推動亞洲新灣區／鐵路地下化／205兵工廠遷移等重大建設，造就高雄成為現代化科技之都。」陳水扁最後也說，「2026年高雄市長黨內初選，誰會出線？會跑出黑馬或徵召新人嗎？」