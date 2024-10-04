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工業電腦大廠研華今（4）日表示，公司導入生成式AI，助力企業低碳化數位化雙軸永續轉型，宣布以WISE-IoT智慧物聯網解決方案，參與台灣國際智慧能源週與台灣國際淨零永續展，此項方案為研華41年來所累積的核心AIoT技術能力所研發。研華參與今年台灣國際智慧能源週與台灣國際淨零永續展，展出WISE-IoT智慧物聯網解決方案，包含碳管理、能源管理、智慧設施管理、綠電、空調空壓AI控制節能、生成式AI應用等主題，提供各產業部署低碳化和數位化的永續管理藍圖。研華科技WISE-IoT事業群副總經理蔡奇男表示，近年來隨著疫情影響持續發酵、供應鏈挑戰加劇，加上全球邁向淨零碳排的壓力，企業必須積極推動數位轉型，以提升效能並實現ESG目標。他指出，研華以41年來所累積的核心AIoT技術能力研發一系列的WISE-IoT企業永續解決方案，在協助研華企業本身邁向ESG的同時，也致力協助台灣與全球產業加速邁向數位化與低碳化永續的未來。研華科技WISE-IoT事業群iEMS智慧能源管理事業部資深總監林美真提到，研華科技打造iEMS智慧能源管理系統，以智慧化管理、綠色節能、自動控制和AI創新應用為核心，利用生成式AI技術主動提供節能策略，幫助企業掌握各國能源法規、提供即時監測、整合專家意見，並打造永續生態系。