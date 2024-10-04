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檢廉偵辦京華城弊案，原本預計在1日提訊台北市前市長柯文哲，但柯文哲在法警提解時向看守所表明不願出庭。對此，律師黃帝穎今（4）日表示，鼎越開發公司董事長朱亞虎認罪，可能讓柯文哲心虛無力出庭，而他也分析，柯文哲拒絕出庭面臨3大法律後果，包含強制到庭、延長羈押、從重量刑。黃帝穎在臉書指出，朱亞虎認罪行賄，實務上，貪污案件的行賄者認罪，是對收賄被告的致命重擊，所以柯文哲若因心防瓦解、防禦崩潰，而心虛無力出庭，尚屬一般貪瀆被告的常見狀態。黃帝穎認為，柯文哲拒絕出庭將面臨3大法律後果，第一，強制在押被告柯文哲到庭。黃表示，一般在押被告，除了重病等例外請假事由外，均應配合檢方偵辦，沒有拒絕提訊的權利。黃帝穎提到，北檢已經「禮遇」柯文哲，但如果柯得了便宜還繼續賣乖「拒絕到庭」，柯文哲面臨的第一個法律後果，就是檢察官依法強制被告到庭，警察直接上銬押上囚車帶往北檢。再來為「延長羈押」，黃帝穎表示，柯文哲羈押禁見後公開聲明不提抗告並承諾「請檢察官於此2個月之羈押期間內，窮盡一切調查義務，本人亦會盡力配合調查」，結果柯文哲不到1個月就反悔。黃帝穎提到，柯文哲拒絕出庭，若遲延檢方偵查節奏，當然構成檢察官向法官聲請延長羈押的事由。最後為「柯文哲犯後態度不佳被從重量刑」，黃帝穎表示，柯文哲拒絕出庭，拒絕配合司法查明真相，未來到了法院，被告犯後態度不佳，就是法院從重量刑的判決根據。