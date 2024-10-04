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立法院今（4）日再召開總質詢，今年對經濟部及台電一大重點是台電千億撥補預算。經濟部長郭智輝表示，2000億元撥補與調整電價是兩回事，電價是反映台電經營成本，撥補則是針對過去幾年電價凍漲所補助，希望立法院還是可以支持。行政院考量到台電負債水位及過去幾年凍漲民生電價，今年及明年各編列1000億元撥補預算，合計2000億元，目前尚未獲得立法院首肯。然而在撥補預算之際，電價費率審議會在9月30日宣布工業電價平均調漲12.5%，讓許多在野黨立委批評，台電一邊領補助，卻另一手漲電價，痛批是在「吸人民的血」，揚言封殺撥補預算。另外，電價審議會原本針對菸草製造業、菸草零售業設定工業電價凍漲或漲幅減半，而醫院診所卻必須要負擔完整電價漲幅，惹得醫界、政界不滿。經濟部昨日急轉彎，要求菸草製造業、菸草零售業負擔14%電價漲幅，醫院診所則凍漲電價。對此，郭智輝說明，價格漲幅是電價審議會決定，但經濟部還是可以針對不同行業實際狀況進行修正，這部分也已經取得電價審議會同意。媒體也詢問，以色列及伊朗正發生衝突，根據布蘭特原油(BRENT)價格，9月30日為每桶71.7美元，如今最新價格已來到77.6美元，如此變化也攸關國際能源價格及台電經營狀況。對此，郭智輝表示，全球的戰爭對我們的影響，經濟部還在收集資訊、做內部研究。