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在市場預期美國聯準會（Fed）接下來降息可能縮小，加上英國、日本央行放「鴿」，中東戰火持續延燒，美元指數出現強升，一度站上102，不過，不少人仍搶著搭美元高利末班車，銀行10月持續推美元定存優惠專案，而且還有5%以上。銀行表示，即便美國降息，但短期內美國政策利率要降至3%以下可能性不高，美元需求依然強勁，若未來有預期性的資金安排需求，建議可分別配置3個月及6個月短中期的美元高利定存，透過不同期間分散風險。當然，在選擇上除多方比較各家銀行的利率外，也要留意專案天期、承作條件及注意事項等，才能享有最大收益。台中銀行表示，目前同業市場上推出的美元優利多為存期1個月內、有理財門檻及金額上限，以1萬美元存7天利率8%為例，存款利息僅約新台幣500元，換算後實際報酬率約0.16%，另外再扣除須負擔的換匯成本及匯費，實際拿到的利息收益極為有限。台中銀行10月推出「美利龍來III」美元定存優利專案，適用對象不限個人或企業戶，只要是新資金或以新台幣結購，並符合相對應之起存門檻，即可享有美元定存年利率最高達3個月5.25%的優惠利率，6個月期最高年息也有4.8%。根據台中銀行官方網站公告，「美利龍來III」美元定存優利專案提供2種優惠方案供客戶選擇，專案的單筆起存金額最低為1000美元起，沒有最高金額限制，對於想累積第一桶金又想分散匯率風險的小資族，可依據自身需求分批購入外幣來承作；針對資金較豐厚的高資產族群，單筆起存金額為10萬美元起，將給予更優渥的定存利率，客戶可透過網路及臨櫃兩種通路辦理，專案總額度為2億美元，額滿即提前中止。不過，台中銀行也提醒，目前美元優利定存雖仍具備利率誘因，但隨著降息而來的美元走貶匯率風險將成一大考驗，應特別留意匯率的波動。此外，板信銀行至10月31日止，也推出「美利雙盈」美元優利定存專案，若以新資金存入1萬美元，最高享3個月期年息5.1%優惠；如果是存入新資金1000美元至1萬美元，3個月期年息也有4.8%，可透過臨櫃或網銀承作。在美元利率啟動降息循環情況下，華南銀行也逆勢推出美元定存優惠方案，至今年11月6日推出「美利旺美元定存專案」，凡國內分行客戶親臨櫃檯，以新台幣結購、自他行匯入或外幣現鈔存入的新資金承作美元專案定存，起存額10萬美元以上，無金額上限，也不需搭配任何理財產品，即享1個月期年率4.75%或3個月期年率4.6%優惠利率。針對配置多元化的客群，華南銀行長期提供「e鍵享利美元優惠定存專案」，除放寬最低起存金額門檻，並提供2種存期的定存方案，凡客戶透過華南銀行+APP或網路銀行，承作美元定存僅需3000美元，不論資金來源，即可享1個月期年率4%或3個月期年率3.85%，若以新台幣直接結購美元定期存款，更可享1個月期年率4.35%或3個月期年率4.15%，讓客戶小額啟動理財計劃，輕鬆捕獲被動收入。LINE Bank也透露，由於美國降利率2碼，讓美元一度來到6個月低點，帶動近2週美元存款、匯款交易熱絡，為回應客戶熱切需求，LINE Bank逆勢再推出年息高達4%的美元活存帳戶加碼專案，10月起至12月31日止，不限新客戶及新資金，1元就能存，免解任務、免綁約，可隨時靈活動用資金、不受限制，給予民眾更多彈性來面對美國的降息循環。不過，銀行也提醒，辦理美元高利存款時，除多方比較各家銀行利率外，同時也應多留意不同的專案天期、承作條件及注意事項等，舉例來說，部分銀行可能提供極具吸引力的利率，但天期只限7天、14天不等。另外，外幣定期存款仍須自行評估匯兌及利率風險，如未屆到期日而提前解約者，將無法適用專案優惠利率，其利息計算方式依實際存款期間），以存入當日本行外幣各期別「牌告利率」8折計息，未存滿1個月者，不予計息，建議應當妥適規劃資金運用後再行申辦，以享有專案最大收益。