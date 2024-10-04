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山陀兒颱風襲台，全台灣放2天颱風假，但也讓產業界大表不滿。三三會理事長林伯豐便表示，放一天颱風假台灣一天損失至少315億元。對此，經濟部長郭智輝回覆，這個現象大家都可以討論，而颱風假是地方權責，經濟部尊重地方政府決定。山陀兒颱風路線詭譎，也為南部地區帶來強風豪雨，不僅2、3日全台放颱風假，高雄跟屏東也連放4天。但企業及產業對於颱風假相當不諒解。林伯豐表示，台灣放一天颱風假，損失至少315億。聯電創辦人曹興誠指，颱風天放假，好像是台灣所獨創的規矩；現在更進一步變成了某些地方首長討好民眾的措施。對於產業界意見，郭智輝僅表示，颱風假是地方政府選擇，相信地方政府都有所考慮，經濟部則是尊重大家對於這個現象討論，尊重各方意見。針對經濟部所轄管的水電恢復狀況，他表示，截至今天上午電力已經恢復75%，水已經恢復97%，預計晚間可以全面恢復。台電表示，山陀兒颱風曾造成全國39.3萬戶停電，其中已有29.4萬戶修復，仍有近10萬戶尚未恢復，其中以高雄、屏東較多，分別還有5.7萬戶及4萬戶未復電。