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中央政府總預算卡關，立法院長韓國瑜原本邀約朝野吃「和解飯」也因風災暫緩，立法院院會今（4）日一開始，民眾黨團提議，今日院會不處理臨時提案，原本未列在議程上的總預算案，也無法增列，形同遭封殺，朝野表決結果，綠營以50票比56票不敵藍白合，不過藍白也有4立委未投票。立院程序委員會周二開會時，民眾黨團提議，總預算案暫緩列案，但主席、國民黨立委吳宗憲未裁示表決，而是留待今院會處理，但周三、周四因山陀兒颱風影響，全國停班課2天，在野黨不滿行政院未積極溝通，今再度聯手封殺總預算。民眾黨團提案，今不處理臨時提案，等於不處理總預算案，民進黨團反對，但綠營不敵藍白立委人數，總預算再度遭到封殺，綠委在現場舉牌，痛批「只搞政爭、不顧民生、惡意杯葛、全民受害」。不過今天投票立委，扣除正副院長韓國瑜與江啟臣外，僅106票投票，包括國民黨立委柯志恩、蘇清泉，加入國民黨團運作的無黨立委陳超明與民眾黨立委張啟楷未投票。民進黨也有澎湖立委楊曜未投票。