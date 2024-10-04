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台灣政論、軍事節目名嘴張友驊，3日晚間傳出在台北市吳興街一處巷弄內滑倒撞到頭部，當場失去生命跡象，經救護人員緊急實施心肺復甦術及AED急救恢復心跳，隨後送醫搶救。張友驊經常上節目針對時事以及軍事議題評論，一句「這件事情只有3個人知道，一個是我，一個是當事人，另一個我不能說」成為經典金句，過去他也因在節目的爆料，遭監察院長陳菊自訴加重誹謗，總統賴清德也曾揚言要對他提告。張友驊因曾在政論節目中爆料揭露前總統陳水扁貪瀆弊案以及義務役士官洪仲丘事件，被稱為「爆料天王」，一句「這件事全世界只有三個人知道，一個是我，一個是當事人，另一個是誰？很抱歉。我不能說」成為經典名言。張友驊過去曾在節目中爆料，陳菊愛按摩、喜歡日式料理，國營事業董事長夫人因此學料理拍她馬屁，並指控陳菊在高雄市長任內利用權勢官商勾結、公器私用、貪贓枉法，市府有多件標案涉弊，遭陳菊自訴加重誹謗。不過後來張友驊發出道歉聲明，指自己未經查證即指稱陳菊利用高雄市長權勢、官商勾結，向廠商收取募款、賣官鬻爵、公器私用，以及違法採購、貪贓枉法、浪費公帑、貪圖享受等不實事項，讓陳菊名譽受損，對此向陳菊表達最高的歉意，同時也要向社會大眾澄清及說明。不僅如此，張友驊還曾在節目爆料，前總統蔡英文「論文門」背後的主導人就是時任副總統、現任總統賴清德，他指出，媒體人彭文正等人挖「論文門」時，曾到賴清德位於萬里的老家向賴報告，不過後來「春風專案」的事情被爆出來後，賴清德就退出總統黨內初選，因為當時促轉會的「春風專案」查到，當時在政府派在台大臥底的職業學生，一名代號5041的人，就是賴清德。賴清德辦公室則發聲明駁斥，指張友驊名言就是，世界上只有兩個人知道，一個不在世上，一個就是他，就是這樣的不負責言論，才被台灣社會唾棄；針對沒有事實依據的造謠抹黑，賴辦予以強烈譴責，同時交給大選律師團蒐證並提告。而張友驊則做出4點回應，「1.世上只有兩個人知道是九孔在模仿秀上面說的，不能張冠李戴！2.春風專案、論文門事件、土地開發案，請賴清德三個事件一起告！3.賴辦指張友驊遭社會唾棄，請賴辦舉證，否則張友驊將提出告訴！4.論文門事件，張友驊替賴清德澄清非發動者，但絕對事前知情！」