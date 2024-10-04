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AI已成為重要趨勢，CoWos先進封裝產能供不應求，台積電近日不僅購置台南群創廠區，積極佈局建設先進封裝廠，更在今（4）日宣布與封測大廠艾克爾（Amkor Technology）簽署合作備忘錄擴大夥伴關係，於美國亞利桑那州合作先進封裝測試服務，擴大當地的半導體生態圈。台積電與艾克爾長期保持密切合作，尤其是提供半導體先進封裝與測試的領先技術及大量產能，支援高效能運算及通信等關鍵市場。此次雙方協議，台積電將採用艾克爾計畫在亞利桑那州皮奧亞市興建新廠所提供的一站式先進封裝與測試服務，以縮短整體產品的生產週期。台積電業務開發及全球業務資深副總經理暨副共同營運長張曉強表示，客戶愈來愈依賴先進封裝技術，落實他們在人工智慧、高效能運算及行動應用方面的突破，台積電與艾克爾長期策略夥伴並肩合作，用更多元化的生產基地來支持這些客戶。台積電期待與艾克爾的皮奧利亞廠緊密合作，將台積電在鳳凰城晶圓製造廠的價值最大化，提供美國客戶更完備的服務。艾克爾總裁兼執行長Giel Rutten表示，很榮幸能與台積電合作，在美國透過有效率的一站式先進封裝測試商業模式，提供半導體製造和封裝技術的無縫整合服務。這次擴大的合作夥伴關係展現了我們致力推動創新並推進半導體技術的決心，同時確保供應鏈韌性。