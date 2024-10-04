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▲蘇慧倫素顏美照曝光，狀態超好完全看不出歲月痕跡，粉絲驚呼連連。（圖／蘇慧倫臉書）

▲蘇慧倫受邀出席中職明星賽演唱，她一連演出多首經典歌曲，還邀請8位樂天女孩共同表演。（圖／林柏年攝）

▲蘇慧倫在《誰是被害者2》中飾演連續殺人案的幕後大魔王「薛欣寧」，演技大爆發，令觀眾印象深刻。（圖／蘇慧倫臉書）

53歲女星蘇慧倫出道多年唱紅許多經典歌曲，包括〈Lemon Tree〉、〈鴨子〉、〈被動〉等，日前在台劇《誰是被害者2》中飾演沉著冷靜的法醫「薛欣寧」，精湛演技備受討論。近日「山陀兒」颱風襲台，蘇慧倫昨（3）日在臉書提醒粉絲注意安全，還加碼曬出素顏美照，53歲的真實膚況宛如少女般，瞬間引發粉絲熱議，連「動力火車」成員尤秋興也驚喜現身留言區。蘇慧倫昨日在臉書發文，貼心提醒粉絲在家防颱，她還加碼曬出1組錄音室素顏照，畫面中蘇慧倫打扮休閒、戴著耳機，似乎正為新作品做準備，而值得注意的是，她的素顏膚況維持得相當好，連一點暗沉或斑點都看不到，可說是完全零瑕疵。貼文曝光後瞬間引發討論，許多粉絲忍不住驚呼：「不可能連戴眼鏡都這麼美」、「零死角美人」、「根本少女」、「美呆了！」連「動力火車」成員尤秋興也現身留言區，不過他將焦點放在耳機上，直呼「耳罩好漂亮」，讓不少粉絲笑翻。蘇慧倫今年7月受邀擔任中職明星賽的表演嘉賓，一連演唱多首膾炙人口的歌口，勾起現場觀眾滿滿的回憶，她還邀請8位樂天女孩與她一起表演〈Lemon Tree〉，現場氣氛嗨到最高點。而蘇慧倫的凍齡美貌與曼妙身材也獲得各界矚目，粉絲給予超高評價直呼：「勝過樂天女孩！」