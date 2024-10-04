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「113年國慶晚會」即將於明日在台北大巨蛋盛大舉行，由於今年國慶晚會是大巨蛋啟用後首度舉辦非運動賽事，更邀請到天后「二姐」江蕙復出開唱，預計將有2萬人入場。不過，山陀兒颱風侵台，並未對台北造成嚴重災害，但大巨蛋仍逢雨必漏，台北市議員陳怡君今日更披露台北大巨蛋還老鼠為患。對此，台北市長蔣萬安今日表示，會要求在10月4日以前，影響大範圍面積以及國慶晚會會舉辦的區域，要求遠雄來儘速完成。蔣萬安與北市副市長李四川今日參加立院「113 年國慶記者會」，蔣萬安會前受訪，媒體詢問回娘家的心情？蔣萬安說，「很開心」。媒體問國慶晚會明天就要舉辦，但大巨蛋還有漏水狀況怎麼辦？蔣萬安說，市府會要求在10月4日以前，影響大範圍面積以及國慶晚會會舉辦的區域，要求遠雄來儘速完成，整體希望遠雄能夠兌現承諾，在10月底前全面完成。李四川會前受訪表示，大巨蛋遇到大雨漏水，要找到是從哪個點漏進來比較困難，前面有漏下來部分，已經全部整理完畢。漏水問題還是要徹底改善，他也相信明天會是好天氣。