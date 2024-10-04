69歲的名嘴張友驊昨（3）日晚間和妻子散步逛街時，因滑倒導致頭部撞擊地面後當場失去生命跡象，經報案後救護人員趕到現場，實施心肺復甦術並使用AED搶救，一連串急救後恢復呼吸心跳，被送往附近醫院，但病情依舊不樂觀。對此主持人楊月娥在臉書發文替他祈禱度過難關，粉絲們也紛紛湧入張友驊的YouTube頻道影片下方留言處，對他喊話集氣。

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▲69歲張友驊滑倒重創頭部！被封「爆料天王」這金句九孔也模仿過（圖／張友驊YouTube）
▲張友驊因跌倒命危，緊急送醫急救。（圖／張友驊 YouTube）
張友驊跌倒失去生命跡象　急救後恢復緊急送醫

張友驊昨日晚間6點多和妻子在吳興街巷弄散步，疑似因為踢到花圃不慎失足，頭部撞擊地面後陷入昏迷，妻子連忙向一旁的吳興街派出所求救，救護人員到場後，張友驊已經無呼吸心跳，以自動體外心臟電擊去顫器（AED）及心肺復甦術（CPR）急救過後恢復生命跡象，然而依然沒有意識，被緊急送往台北醫學大學附設醫院搶救，然而張友驊依然處於昏迷狀態，病情尚不明朗，還在進一步觀察中。

▲粉絲湧入張友驊的頻道替他祈福，盼他度過難關。（圖／張友驊 YT）
▲粉絲湧入張友驊的頻道替他祈福，盼他度過難關。（圖／張友驊 YouTube）
外界湧入幫祈福　楊月娥隔空幫打氣

消息傳出後外界紛紛為他祈願打氣，希望張友驊可以度過難關，他的YouTube頻道也湧入許多祈禱留言，寫下：「加油！為您祈福！」、「誠摯希望友驊哥能早日康復」、「希望挺過這次跌到意外」，知名主持人楊月娥在看到新聞後，也在臉書發文表示：「颱風天出門真的要很小心，名嘴張友驊出門滑倒，當下失去生命跡象，現正搶救中，祈願平安呀！友驊哥。」

另外，楊月娥的文中也抒發了關於颱風的心情：「雨過天晴、災情不輕，這是個習慣罵人的社會，千錯萬錯都是別人的錯，只要抓到錯，絕不讓你好過，何必呢！冤冤相報，山陀兒颱風已在台灣上空散去，還要揪著指責謾罵不放過嗎？大自然的力量，無人能敵，只願災情能降到最低。」

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