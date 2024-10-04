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國際金價衝上2685美元新高後拉回，目前呈現高檔震盪，瑞士銀行則持續看好金價，並上修今、明年金價預測值，今年底目標價從原本每盎司2600美元上調至2750美元，明年年中上看價位由2700美元調高至2850美元，第3季預測價位也從2750美元上修至2900美元。瑞銀投資總監辦公室（CIO）發布最新報告指出，黃金今年以來屢創新高，年初以來的漲幅達到29%，升破瑞銀年底目標價2600美元每盎司。根據世界黃金協會歷史數據，美國聯準會（Fed）首次降息後的6個月時間內金價上漲幅度高達10%，因此，瑞銀預期未來6至12 個月金價仍可能進一步上漲。由於全球地緣衝突加劇、美元和10年期美債收益率下跌，金價再創新高，一度飆漲至2685美元。瑞銀指出，考慮到凌厲的漲勢，不排除金價短期內可能進行整理，但今年內回跌均為時短暫，幅度也不深。事實上，今年以來投資者一路追高黃金，瑞銀對黃金繼續看好，並上調對金價的預期，將2024年年底目標價由2600美元上調至 2750美元，2025年年中由2700美元調高至2850美元。瑞銀認為，接下來的美國大選的不確定性及黃金ETF持續流入，金價到年底前進一步漲勢可期。另一方面，儘管瑞士黃金出口數據顯示中國對黃金的需求有所減弱，但這主要是中國對黃金的進口額已接近上限，而不是因投資者需求下降，再加上珠寶將出現季節性需求，全球央行也還會持續購買黃金。因此，總體而言，瑞銀繼續看好黃金在投資組合中的長期對沖效益，並建議投資者。可考慮在美元計價的多元化投資組合中，配置5%左右的黃金，同時，從戰術角度而言，瑞銀還看好精選的金礦公司。