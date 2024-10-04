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颱風山陀兒昨日中午在高雄登陸，強驟雨重創高雄，民進黨立委黃捷今（4）早透露，她家還在停水停電，雖然心繫家園，但今早仍須北上一趟，捍衛國家總預算；她也呼籲藍綠，讓總預算盡快付委，進到實質審查，好好審、用心審。颱風山陀兒重創高雄，昨天一度測得14級強陣風，高雄共有逾15萬戶停電，主要停電區域包括林園、大寮、鼓山、旗津和大社等區。對此，黃捷上午表示，直到剛才，她家還在停水停電，昨晚勘災後，也到親戚家盥洗，今早仍須北上一趟，捍衛國家總預算。黃捷指出，總預算被擋到現在，不只是影響軍公教薪水、托幼補助、癌症篩檢及罕病藥費，更影響救災跟治水。黃捷提到，明年的救災新增預算，光是治水就159億，加上災防76.9億、災害準備金50億、第二預備金80億，近366億救災錢，硬生生被卡掉。「國家是大家的！同島一命，若真心為人民，救命錢不該為政治目的而犧牲！」黃捷呼籲藍白，讓總預算盡快付委，進到實質審查，好好審、用心審，才是把關預算的正途。