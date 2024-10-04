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▲《黑白大廚》是由韓國100名廚師展開烹飪階級戰爭，80名廚師一開始是「黑湯匙隊」，將透過拿手好菜爭取晉級，與20位「白湯匙隊」菁英廚師對決。（圖／Netflix提供）

▲擁有143萬訂閱的YouTube「勝雨爸爸」上了《黑白大廚》之後更多人關注，第一階段以簡單的「西瓜沙拉」成功征服評審。（圖/Netflix提供）

▲中華料理女神原名朴恩影（右），她師承知名中式料理大師呂敬來（左），並以其創意的「東坡肉煎餃」在第一階段贏得評審白種元的讚譽。（圖/YT@朴恩影）

▲安成宰版辛拉麵加入大蒜融入湯底，讓辛拉麵湯頭更有層次，也教授小技巧，袋子內的碎麵要最後倒入，增加口感。（圖/YT@백종원 PAIK JONG WON）

《黑白大廚：料理階級大戰》料理實境節目近日在Netflix上架之後引爆熱烈討論，正巧這幾天台灣遇到山陀兒颱風來襲，許多人都窩在家裡開追，成功蟬聯本週Netflix台灣區最熱門的一檔節目，甚至贏過也是剛上架的《京城怪物2》。結果在節目當中，出現了許多人都沒看過的隱藏技巧，《黑白大廚：料理階級大戰》是一部韓國的實境節目秀，，第一階段「黑湯匙隊」透過自選料理考核，由韓國唯一三星米其林主廚安成宰、名廚美食家白種元進行評比，而在第一階段中，「黑湯匙隊」、擁有143萬訂閱的YouTube「勝雨爸爸」端出「西瓜沙拉」應戰，勝雨爸爸則透露，其實做法並不難，。最後勝雨爸爸也憑藉著這道菜順利的晉級到第二階段。另外一名令人印象深刻的則是「白湯匙隊」菁英名廚呂敬來的徒弟「中華料理女神」，她應戰第一階段的菜色是「冰花東坡肉餃子」，，在蒸熟餃子後才放入鍋子並倒入太白粉水開始煎，雖然最後冰花並不是特別完美，不少觀眾看完之後，在Netflix社團內大讚《黑白大廚》相當好看又實用「、「婆媽必看的節目，看完感覺可以試看看幾道菜」。隨著《黑白大廚》播出之後受到歡迎，兩位評審也是瞬間爆紅，韓國唯一米其林三星認證餐廳「MOSU SEOUL」主廚安成宰，以及韓國知名美食節目主持人白種元老師，近日就也聯手一起拍了新的YouTube影片，安成宰連煮簡單的辛拉麵都秀個兩手，讓白種元也稱讚：「這個可以去外面賣了！」安成宰版辛拉麵準備食材其實很簡單，因為蒜頭煮過之後會帶甜，讓辛拉麵的湯頭口感又更有層次。熱愛烹煮美食或是吃膩家中自煮家常菜的人，千萬別錯過《黑白大廚：料理階級大戰》精彩內容囉，看完說不定拿手菜又多好幾道呢！