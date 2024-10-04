《黑白大廚：料理階級大戰》料理實境節目近日在Netflix上架之後引爆熱烈討論，正巧這幾天台灣遇到山陀兒颱風來襲，許多人都窩在家裡開追，成功蟬聯本週Netflix台灣區最熱門的一檔節目，甚至贏過也是剛上架的《京城怪物2》。結果在節目當中，出現了許多人都沒看過的隱藏技巧，像是「冬天的西瓜也能變甜」、「餃子包入東坡肉會更多汁」等，台灣的觀眾也興奮的學起來直呼：「改天一定要試試看！這節目太優質了！」
《黑白大廚：料理階級大戰》是一部韓國的實境節目秀，將來自各地不同的80位無名廚師組成「黑湯匙隊」，而20名菁英主廚則組成「白湯匙隊」，第一階段「黑湯匙隊」透過自選料理考核，由韓國唯一三星米其林主廚安成宰、名廚美食家白種元進行評比，選出20位「黑湯匙隊」廚師比拼20位「白湯匙隊」菁英廚師，最終獲得冠軍的參賽者，就能抱走3億韓元（約台幣780萬元）獎金。
《黑白大廚》高手在民間！第一階段小技巧觀眾狂筆記
而在第一階段中，「黑湯匙隊」、擁有143萬訂閱的YouTube「勝雨爸爸」端出「西瓜沙拉」應戰，由於當時節目拍攝在一月份，根本不是西瓜的盛產季節，照理來說根本不會甜，沒想到最後的成品讓評審白種元驚訝表示：「這是怎麼做的呢？冬天的西瓜根本不可能這麼甜啊？」
勝雨爸爸則透露，其實做法並不難，自己將切好的西瓜加入天然香草精以及甘蔗糖漿後，放到袋子當中真空包裝起來，就能夠在短時間內，讓甜味均勻的擴散。最後勝雨爸爸也憑藉著這道菜順利的晉級到第二階段。
另外一名令人印象深刻的則是「白湯匙隊」菁英名廚呂敬來的徒弟「中華料理女神」，她應戰第一階段的菜色是「冰花東坡肉餃子」，為了餃子增加口感，除了蝦仁豬肉內餡以外，她在餃子裡面還加入了切塊的東坡肉，在蒸熟餃子後才放入鍋子並倒入太白粉水開始煎，雖然最後冰花並不是特別完美，但仍然獲得評審白種元讚嘆表示：「這個餃子超乎我的期待，除了餃子本身有肉之外，東坡肉又有另一層肉汁，兩者混合在一起，滋味爆發！」
不少觀眾看完之後，在Netflix社團內大讚《黑白大廚》相當好看又實用「那個水餃竟然可以包東坡肉欸！好特別的吃法，改天也要來試看看」、「冬天的西瓜也能變甜超強！以前非產季西瓜有夠難吃的哈哈哈哈」、「我一直在筆記，還有一個煮義大利麵煮一下就拿起來鋪平的，感覺也很讚」、「婆媽必看的節目，看完感覺可以試看看幾道菜」。
《黑白大廚》評審的真實力！三星主廚加碼教你煮「大蒜辛拉麵」
隨著《黑白大廚》播出之後受到歡迎，兩位評審也是瞬間爆紅，韓國唯一米其林三星認證餐廳「MOSU SEOUL」主廚安成宰，以及韓國知名美食節目主持人白種元老師，近日就也聯手一起拍了新的YouTube影片，安成宰連煮簡單的辛拉麵都秀個兩手，讓白種元也稱讚：「這個可以去外面賣了！」
安成宰版辛拉麵準備食材其實很簡單，只要先將大蒜烘烤過後（烤到表皮微焦即可，否則泡麵會變苦），接著丟到水中煮滾，將蒜頭肉分離之後，把大蒜皮拿出，接著開始依序加入調味包、料理包以及麵體，等到最後起鍋時再加入麵的碎屑以及撒上蔥花，就大功告成啦！因為蒜頭煮過之後會帶甜，讓辛拉麵的湯頭口感又更有層次。熱愛烹煮美食或是吃膩家中自煮家常菜的人，千萬別錯過《黑白大廚：料理階級大戰》精彩內容囉，看完說不定拿手菜又多好幾道呢！
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《黑白大廚》高手在民間！第一階段小技巧觀眾狂筆記
而在第一階段中，「黑湯匙隊」、擁有143萬訂閱的YouTube「勝雨爸爸」端出「西瓜沙拉」應戰，由於當時節目拍攝在一月份，根本不是西瓜的盛產季節，照理來說根本不會甜，沒想到最後的成品讓評審白種元驚訝表示：「這是怎麼做的呢？冬天的西瓜根本不可能這麼甜啊？」
勝雨爸爸則透露，其實做法並不難，自己將切好的西瓜加入天然香草精以及甘蔗糖漿後，放到袋子當中真空包裝起來，就能夠在短時間內，讓甜味均勻的擴散。最後勝雨爸爸也憑藉著這道菜順利的晉級到第二階段。
另外一名令人印象深刻的則是「白湯匙隊」菁英名廚呂敬來的徒弟「中華料理女神」，她應戰第一階段的菜色是「冰花東坡肉餃子」，為了餃子增加口感，除了蝦仁豬肉內餡以外，她在餃子裡面還加入了切塊的東坡肉，在蒸熟餃子後才放入鍋子並倒入太白粉水開始煎，雖然最後冰花並不是特別完美，但仍然獲得評審白種元讚嘆表示：「這個餃子超乎我的期待，除了餃子本身有肉之外，東坡肉又有另一層肉汁，兩者混合在一起，滋味爆發！」
不少觀眾看完之後，在Netflix社團內大讚《黑白大廚》相當好看又實用「那個水餃竟然可以包東坡肉欸！好特別的吃法，改天也要來試看看」、「冬天的西瓜也能變甜超強！以前非產季西瓜有夠難吃的哈哈哈哈」、「我一直在筆記，還有一個煮義大利麵煮一下就拿起來鋪平的，感覺也很讚」、「婆媽必看的節目，看完感覺可以試看看幾道菜」。
《黑白大廚》評審的真實力！三星主廚加碼教你煮「大蒜辛拉麵」
隨著《黑白大廚》播出之後受到歡迎，兩位評審也是瞬間爆紅，韓國唯一米其林三星認證餐廳「MOSU SEOUL」主廚安成宰，以及韓國知名美食節目主持人白種元老師，近日就也聯手一起拍了新的YouTube影片，安成宰連煮簡單的辛拉麵都秀個兩手，讓白種元也稱讚：「這個可以去外面賣了！」
安成宰版辛拉麵準備食材其實很簡單，只要先將大蒜烘烤過後（烤到表皮微焦即可，否則泡麵會變苦），接著丟到水中煮滾，將蒜頭肉分離之後，把大蒜皮拿出，接著開始依序加入調味包、料理包以及麵體，等到最後起鍋時再加入麵的碎屑以及撒上蔥花，就大功告成啦！因為蒜頭煮過之後會帶甜，讓辛拉麵的湯頭口感又更有層次。熱愛烹煮美食或是吃膩家中自煮家常菜的人，千萬別錯過《黑白大廚：料理階級大戰》精彩內容囉，看完說不定拿手菜又多好幾道呢！