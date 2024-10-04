山陀兒颱風生成、登陸、消散後各種詭異的路徑和動態，在過去一週引起全台民眾關注，中央氣象署今（4）日解除颱風警報後，也隨即透過「山陀兒颱風歷程說明會」表示，山陀兒創下台灣氣象史上不少紀錄，本次採集到的資料，也將成為未來針對颱風，尤其是「秋天的颱風」預報上的寶貴參考。
山陀兒颱風「北東豪雨、高屏狂風」 基隆日雨量創新高
中央氣象署預報中心主任陳怡良表示，山陀兒颱風在接近、登陸期間，對台灣釀成嚴重影響；外圍環流搭配東北季風影響，基隆在10月3日累積408毫米的日雨量，打破原先在1980年9月23日，因為「熱帶性低氣壓」影響保有的351.3毫米紀錄，且山陀兒只花費17小時就超越。
而山陀兒颱風登陸的南台灣也刮起強風，據觀測資料，高雄汕尾、仁武都出現15級強陣風，屏東琉球嶼也有14級，東吉島、蘭嶼則有12級，強風導致市區宛如末日，山陀兒颱風登陸前後，氣象署針對高屏部分鄉鎮發布「3次颱風強風告警」，也是高雄第一次發布。
第一個10月登陸高雄的颱風 登陸前警報持續時間最長
陳怡良指出，往年從5至12月都會有颱風生成或靠近台灣，但颱風登陸熱區仍以東半部為主，直接衝進西南部地區的案例相當稀少，且10月已經不是傳統定義上的颱風季，山陀兒颱風成為47年來第一個登陸高雄的颱風，也是第一個「在10月登陸高雄的颱風。」
此外，山陀兒在「颱風警報」發布後，整整歷經4天4小時才登陸台灣，成為「登陸前，警報發布時間最久」的颱風，在山陀兒颱風影響期間，氣象署更是發布「36報豪大雨特報、41報大雷雨即時訊息。」
🟡山陀兒颱風警報
⚠️海上警報發布：9/29 08:30
⚠️陸上警報發布：9/30 02:30
⚠️解除颱風警報：10/4 05:30
山陀兒颱風走太慢 破天荒進行3次「縣市連線會議」
山陀兒颱風因為花了極長的時間在台灣西南部逗留，登陸時間不斷延後，為了提供地方進行災防預警，氣象署也首次在同個颱風期間，舉行3次縣市政府連線會議，過去沒有颱風達到這樣的紀錄。
綜觀山陀兒颱風的一生，它共打破台灣氣象署5個紀錄，分別是「基隆日雨量」、「高雄第一次發布強風告警」、「第一個在10月登陸高雄的颱風」、「登陸前警報發布時間最久的颱風」、「舉行3次縣市政府連線會議。」
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中央氣象署預報中心主任陳怡良表示，山陀兒颱風在接近、登陸期間，對台灣釀成嚴重影響；外圍環流搭配東北季風影響，基隆在10月3日累積408毫米的日雨量，打破原先在1980年9月23日，因為「熱帶性低氣壓」影響保有的351.3毫米紀錄，且山陀兒只花費17小時就超越。
而山陀兒颱風登陸的南台灣也刮起強風，據觀測資料，高雄汕尾、仁武都出現15級強陣風，屏東琉球嶼也有14級，東吉島、蘭嶼則有12級，強風導致市區宛如末日，山陀兒颱風登陸前後，氣象署針對高屏部分鄉鎮發布「3次颱風強風告警」，也是高雄第一次發布。
第一個10月登陸高雄的颱風 登陸前警報持續時間最長
陳怡良指出，往年從5至12月都會有颱風生成或靠近台灣，但颱風登陸熱區仍以東半部為主，直接衝進西南部地區的案例相當稀少，且10月已經不是傳統定義上的颱風季，山陀兒颱風成為47年來第一個登陸高雄的颱風，也是第一個「在10月登陸高雄的颱風。」
此外，山陀兒在「颱風警報」發布後，整整歷經4天4小時才登陸台灣，成為「登陸前，警報發布時間最久」的颱風，在山陀兒颱風影響期間，氣象署更是發布「36報豪大雨特報、41報大雷雨即時訊息。」
🟡山陀兒颱風警報
⚠️海上警報發布：9/29 08:30
⚠️陸上警報發布：9/30 02:30
⚠️解除颱風警報：10/4 05:30
山陀兒颱風走太慢 破天荒進行3次「縣市連線會議」
山陀兒颱風因為花了極長的時間在台灣西南部逗留，登陸時間不斷延後，為了提供地方進行災防預警，氣象署也首次在同個颱風期間，舉行3次縣市政府連線會議，過去沒有颱風達到這樣的紀錄。
綜觀山陀兒颱風的一生，它共打破台灣氣象署5個紀錄，分別是「基隆日雨量」、「高雄第一次發布強風告警」、「第一個在10月登陸高雄的颱風」、「登陸前警報發布時間最久的颱風」、「舉行3次縣市政府連線會議。」
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