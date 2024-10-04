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▲山陀兒颱風在接近、登陸期間，在北東下起豪雨、替高屏帶來狂風。（圖／中央氣象署）

▲秋天的颱風難以捉摸，山陀兒打破台灣氣象史許多紀錄，被眾人賦予怪颱的稱號。（圖／中央氣象署）

山陀兒颱風生成、登陸、消散後各種詭異的路徑和動態，在過去一週引起全台民眾關注，中央氣象署今（4）日解除颱風警報後，也隨即透過「山陀兒颱風歷程說明會」表示，，本次採集到的資料，也將成為未來針對颱風，尤其是「秋天的颱風」預報上的寶貴參考。中央氣象署預報中心主任陳怡良表示，山陀兒颱風在接近、登陸期間，對台灣釀成嚴重影響；外圍環流搭配東北季風影響而山陀兒颱風登陸的南台灣也刮起強風，據觀測資料，高雄汕尾、仁武都出現15級強陣風，屏東琉球嶼也有14級，東吉島、蘭嶼則有12級，強風導致市區宛如末日，山陀兒颱風登陸前後，陳怡良指出，往年從5至12月都會有颱風生成或靠近台灣，但颱風登陸熱區仍以東半部為主，直接衝進西南部地區的案例相當稀少，且10月已經不是傳統定義上的颱風季，山陀兒颱風成為此外，山陀兒在「颱風警報」發布後，的颱風，在山陀兒颱風影響期間，氣象署更是發布「36報豪大雨特報、41報大雷雨即時訊息。」⚠️海上警報發布：9/29 08:30⚠️陸上警報發布：9/30 02:30⚠️解除颱風警報：10/4 05:30山陀兒颱風因為花了極長的時間在台灣西南部逗留，登陸時間不斷延後，為了提供地方進行災防預警，，過去沒有颱風達到這樣的紀錄。綜觀山陀兒颱風的一生，它共打破台灣氣象署5個紀錄，分別是