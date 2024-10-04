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海軍司令唐華日前接受《經濟學人》（The Economist）雜誌專訪，指出中國解放軍在賴清德政府上台後，實施「蟒蛇戰略」來施壓台灣，解放軍已準備好，只要願意隨時可以封鎖台灣。對此，國防部長顧立雄今（4）日表示，中國可能採取任何戰術，或者是可能的作為，都密切地加以關注，都會有妥適因應的方式。行政院長卓榮泰今日繼續率閣員赴立院施政報告，並備詢。顧立雄聯訪時表示，中國的擴張主義本質一直存在，中國不會因為任何一個人或者任何主張、政策，而改變擴張主義的本質。顧立雄強調，全球事實上已注意到台海地區的和平穩定，是全球安全與傳統不可或缺的因素。對於中國可能採取的任何戰術，或者是可能的作為，「我們都密切地加以關注，我們都會有妥適因應的方式。」媒體問說目前軍方是否派出兵力到基隆救災？顧立雄表示，國軍已經都配合，現在還進行一級災變開設，會協助並加速地方救災與復元工作。