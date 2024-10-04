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山陀兒颱風今（4）日減弱為熱帶性低壓，不過高雄前一天因強風豪雨帶來災情，不少民眾民眾貼出超商慘況，就有7-11店員冒著風雨，衝上馬路搶救飛走的「OPEN將」，驚險畫面引發討論，針對7-11店員搶救「OPEN將玩偶」事件以及全台超商災情，7-11官方表示回顧事件，臉書粉絲團「高雄點」也貼出影片表示，事件發生在高雄鳳山，一名7-11超商店員頂著大風大雨，在路上拖著OPEN將玩偶不斷前進，推估應該是山陀兒颱風的強風把OPEN將公仔吹到逃家，從店員搬運的方式來看，該公仔的重量應該不輕，店員相當敬業。網友則紛紛笑喊「老戰友了！不能丟下歐噴醬呀」、「歐噴醬，那邊不能睡⋯⋯快起來！」、「窗戶可以破，open將不能走」；也有不少人擔心店員人身安全「員工真的好辛苦」、「值得獎賞這位員工，辛苦了」。至於全家便利商店也陸續有災情傳出，業者表示目前災損仍在盤點中。