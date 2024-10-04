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受到中東情勢緊繃，如以色列空襲黎巴嫩擊斃真主黨首領、伊朗向以色列發射 180 多枚彈道飛彈，恐影響原油供應。雖然國際油價看漲，但經中油啟動平穩機制後，下週汽油預估實際調降0.1元、柴油調降0.1元。參考價格分別為92無鉛汽油每公升29.0元、95無鉛汽油每公升30.5元、98無鉛汽油每公升32.5元、超級柴油每公升27.6元。累算至10月3日之7D3B週均價為73.98美元，較上週73.92上漲0.06美元。新台幣兌美元匯率31.744較上週31.874升值0.13元。依浮動油價調整機制作業原則，以及不考量亞洲鄰近國家最低價及平穩措施的條件下，與本週參考零售價格相比，預估下週汽油零售價調漲0.3元，柴油調漲0.4元。但經過油價平衡機制，汽油預估實際調降0.1元，柴油調降0.1元。中油預計在10月6日週日中午12時公布下週實際油價調整幅度，可詳見台灣中油全球資訊網暨經濟部網站。