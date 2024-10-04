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中央政府總預算卡關，立法院長韓國瑜原本邀約朝野吃「和解飯」也因風災暫緩，立法院院會今（4）日表決大戰，藍白再度封殺總預算案。資深媒體人黃暐瀚說，莫忘世上苦人多，預算不是韓的鍋，韓國瑜是立法院長，負責主持議事，不是預算被擋的「指揮者」或「提案人」。真正能化解爭議的關鍵，不在韓國瑜，而是行政院長卓榮泰對「在野黨立委」的態度，還有總統兼民進黨主席賴清德和「在野黨主席」的交流。黃暐瀚在臉書說，因為風災，原本今晚要吃的「朝野和解飯」，卓榮泰向立法院長韓國瑜報告，延後再吃。和解飯的目的是為了「總預算」。政院希望立院「送審」，別一直卡在程序委員會。上週卓揆拜託韓國瑜之後，韓國瑜出面邀請立院朝野各黨，跟行政院長一起吃頓飯，聊一聊。黃暐瀚說，總預算如果過不了，明年的軍公教加薪3%，許多新興計畫預算，都將不能執行。這時聖經故事，所羅門王的智慧，又要被搬出來了。誰更希望預算執行？誰更愛這個國家？主動願意化解紛爭的人，才是真正愛國家，愛人民，愛這塊土地的人。真正能化解爭議的關鍵，不在韓國瑜，而是卓榮泰與賴清德。