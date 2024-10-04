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▲吳彥祖（左）和老婆Lisa S.（右）結婚多年，與對方的家人相處也都非常融洽。（圖／翻攝自吳彥祖微博）

▲吳彥祖（右）的爸爸（左）在2年前過世，當時對吳彥祖也造成不小心靈打擊。（圖／翻攝自吳彥祖IG）

男星吳彥祖（Daniel）2010年與名模太太Lisa S.結婚，兩人生下寶貝女兒Raven，家庭生活幸福美滿。近日吳彥祖卻在IG曝光噩耗，表示老婆Lisa S.的爸爸，也就是他的岳父Gary Selesner過世了，享壽70歲。吳彥祖直言，父親和岳父接連過世讓他感到特別煎熬，他也稱讚岳父是一個勤奮、謙遜且很有遠見的企業家。Gary Selesner在世時，不僅是美國拉斯維加斯凱薩宮酒店（Caesars Palace）任職期間最長的總裁，更是當地博弈產業的巨擘。吳彥祖2日在IG曝光噩耗，表示他2年前失去父親後，在上個月又失去了他的岳父，至親接連離世的打擊讓他備感痛苦。吳彥祖說，他當年和妻子交往時就認識了Gary，那時候的Gary比現在50歲的他還要年輕，卻已經是凱薩宮的總裁，讓吳彥祖非常欽佩。吳彥祖讚嘆Gary：「他是一個善良、謙遜、誠實並且勤奮的人，從基層一路打拚，成為了那位卓越的、有遠見的領袖」。吳彥祖說他從未看過Gary生氣，對於肩負重任的人來說，這樣的氣度相當不容易，因此集團內從上到下無一人對Gary不服。作為一個父親，Gary也非常關心家人，經常和大家一起旅遊、享受美食，留下許多美好回憶。最後，吳彥祖感性哀悼：「我本期待在他退休後的幾年裡繼續向他學習，但命運卻不允許。謝謝你，Gary，這些年來你歡迎我進入你的家庭，並像對待兒子一樣對待我。我會永遠記得你的溫柔善良，和我們一起度過的美好時光。愛你，Gary！」如同吳彥祖所述，Gary Selesner是拉斯維加斯著名的酒店和賭場業界領袖，他在凱薩娛樂集團（Caesars Entertainment Corporation）一路從基層做起，憑藉不懈的努力和出眾的商業才華，讓他一路升官，直至2002年到2022年期間，擔任凱薩宮總裁，不僅是賭場界的領導性人物，更是凱薩宮在位最久的掌權人。