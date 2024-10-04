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紐約洋基自2009年奪得第27座冠軍以來，至今已連續15年無緣世界大賽。總管Brian Cashman在受訪時點出今年球隊奪冠的關鍵，稱洋基今年擁有絕佳爭冠機會，但要實現目標，必須在投打守各方面達到最佳狀態，特別是投手群的表現至關重要。洋基去年中斷連續6年晉級季後賽的紀錄，但這支老牌勁旅今年再次重返季後賽舞台，這是隊史第59次參加季後賽，位居大聯盟之首。Cashman表示：「我們今年有很好的機會，但要增加進入世界大賽的可能性，球隊必須拿出最佳表現，我們具備這樣的實力，但需要在投、打、守各方面發揮到極致，特別是投手群的壓制力。」在美聯分區系列賽，洋基隊時隔44年再次對決堪薩斯皇家隊，「條紋軍團」頭兩場比賽先發投手已排定，分別是王牌Gerrit Cole和左投Carlos Rodon；皇家隊則推派Michael Wacha擔綱首戰先發，Cole Ragans主投G2。值得注意的是，皇家首戰先發投手Wacha擁有「法官殺手」的稱號，根據雙方生涯對戰紀錄，洋基重砲Aaron Judge在18個打數中僅敲出1支安打，全壘打支數為零，對戰打擊率僅有0.056。