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美東碼頭罷工第三天，國際碼頭工人協會（ILA）與美國海運聯盟（USMX）稍早發表聯合聲明，雙方在薪酬上達成暫時協議，並同意將原有主合約展延到明年1月15日，外媒披露，面臨十一月即將到來的美國大選，拜登政府從中參與談判，但雙方仍未對港口自動化一事有共識，明年一月仍有罷工風險。根據路透報導，2名知情人士透露，臨時協議的初步內容是在六年內將薪資上漲約 62%，這將使合約期間內的平均工資從每小時 39 美元提高到約 63 美元；國際碼頭工人協會先前要求加薪幅度77%；美國海運聯盟則提議近50%。該協議結束了近半個世紀以來最大規模的罷工，罷工導致從緬因州到德州的貨櫃船卸貨受阻，並威脅到從香蕉到汽車零件等各種物品供應。工會和港口營運商在聲明中表示，他們將把主合約延長至2025年1月15日，以便回到談判桌就所有未決問題進行談判​​。仍未解決的關鍵問題之一是自動化，工人稱自動化將導致失業。路透提到，拜登政府站在工會這一邊，向港口雇主施加壓力，拜登政府拒絕商貿團體和共和黨議員提出用聯邦政府權力阻止罷工的提議，因為此舉將削弱工會對民主黨在11月總統選舉的支持。報導更透露，白宮一直積極參與談判以達成協議，白宮幕僚長齊安茲(Jeff Zients)於週四與海運聯盟承運人的首席執行官召開了一次線上會議，向他們強調需要重新開放港口以加快颶風復原工作。由於港口罷工發生之際，東南部各州正因海倫颶風而苦苦掙扎，難以取得物資。白宮高級經濟顧問布雷納德（ Lael Brainard ）也在會議上表示，他們需要一個新的報價來結束罷工，並要求海運聯盟提出新的報價。到中午，托運人同意提出新的更高報價。