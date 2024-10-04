我是廣告 請繼續往下閱讀

國民黨、民眾黨日前於立法院聯手擋下明（2025）年度中央政府總預算。行政院長卓榮泰9月27日與立法院長韓國瑜短暫進行了「咖啡會」，雙方都有化解當前僵局的共識。韓國瑜原本找國民黨、民眾黨以及民進黨三黨立院黨團幹部，還有卓榮泰今（4）日餐敘吃「和解飯」，但是因為山陀兒颱風襲台釀災，政院以勘災為由提議延期。民眾黨立院黨團總召黃國昌呼籲行政院依法編列預算，事情就能迎刃而解。黃國昌今日受訪表示，到目前必須很遺憾報告，民眾黨團目前未收到行政院違法編列預算要採取的補救措施，還是公開呼籲吃不吃飯這件事情一點都不重要，現在唯一問題癥結點關鍵人物就是卓榮泰，呼籲卓榮泰依法編列預算，保障原住民、農民、辛苦醫護、一般民眾就醫等權益保障。黃國昌指出，「解鈴還須繫鈴人！」卓榮泰若真的有誠意、願意誠實面對錯誤，針對預算沒編好公開承諾向台灣社會報告，對於違法編列的預算，說明對不起原住民、農民、醫護等部分要如何處理，只需要行政院公開表態或宣示，事情就迎刃而解，沒必要好像一定要找時間吃飯，不吃飯就不知道怎麼處理問題。黃國昌喊話，行政院應該誠實面對問題，解決問題，不要想用拖延戰術，甚至大打認知作戰，抹黑在野黨，這不是負責的行政院應該有做為該有的態度。對於和解飯可能順延到下周，黃國昌說，韓國瑜院長是立法院大家長，韓國瑜提出邀約，基於尊重在時間可配合範圍內都會欣然赴約，「但這不應該是韓國瑜院長的鍋」，當行政院違法編列預算，該編的預算沒有編，該如何解決這件事情，應該卓榮泰親自跟各在野黨團進行溝通、進行說明。黃國昌批卓榮泰官威非常大，不太願意跟其他在野黨溝通，只願意跟韓國瑜溝通，陷韓國瑜於不義，真正卡住總預算關鍵是行政院跟卓榮泰，「解鈴還須繫鈴人！」真正卡住總預算的還是行政院、還是卓榮泰。