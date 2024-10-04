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國慶籌備委員會於今（4日）上午召開記者會，並公布國慶相關活動，包括5日在台北大巨蛋的國慶晚會，10日在總統府前的國慶大典，還有10日晚上在雲林虎尾高鐵特定區的國慶焰火，根據規劃，當晚焰火將施放2萬9200發焰火彈，長達41分鐘，並融入雲林獨特的文化元素，要讓雲林的活力與魅力展現在國人面前。國慶籌備委員會主委、立法院長韓國瑜說，雲林縣政府首次承辦國慶焰火，現場特別邀請樂興之時規劃50人管絃樂團，演奏創作國慶焰火在雲林主題曲，晚會現場有雲林著名的霹靂布袋戲，帶給大、小朋友懷舊的視覺饗宴，以及雲林街舞協會、夜光龍、太日樂集等華麗演出，接著以400台無人機在夜空進行一系列排演，多元主題包含素還真出場、神明祈福保庇台灣、雙十國慶、雲林上場台灣前進、雲林在地農業良品、西螺大橋、114全國運動會在雲林、國旗飄揚等共10款展演伴焰火閃耀600秒，秒秒精彩。雲林縣副縣長謝淑亞記者會上說明，雲林縣政府精心規劃光輝十月慢遊雲林的國慶焰火系列活動，邀請全國民眾來雲林觀焰火、賞百景、享百味、看百戲。這次「慢遊雲林饗雙十」規劃一系列光輝10月活動，像是10月5、6日有西螺大橋藝陣文化祭、10月11日至13日有國際偶戲節，以及19日到21日農機暨資材展與中台灣農產品展售會，10月25、26日還有台灣咖啡節，並整合網路票選「雲林100景」、「雲林100碗」精心規劃出山、海、平原等「慢遊雲林」有吃有玩的遊程。讓國人都可以輕鬆玩雲林，賞百景、享百味、看百戲，晚上觀賞國慶焰火，歡度中華民國生日。謝淑亞補充，為方便民眾觀賞璀璨焰火秀，雲林縣政府今年規劃11處推薦觀賞點，包括新虎尾壘球場、墾地社區活動中心、虎尾中科園區入口意象、三和國小、虎興北路－堤防、吳厝國小、持法媽祖宮、虎尾夜市、拯民國小、崇德國中、北溪剪紙藝術村，都可遠眺看到最璀璨的焰火秀，此外，也會在「雲林縣政府」及「中華民國讚國慶」臉書粉絲專頁上同步直播，歡迎大家線上觀看。雲林縣政府表示，國慶焰火施放地點緊鄰雲林高鐵站，鼓勵民眾搭高鐵來看焰火，縣府也另外規劃4條免費接駁路線，乘車點分別在斗六火車後站、斗南火車站、西螺轉運站及北港好庫文化園區，歡迎民眾多利用大眾運輸轉乘，省時又便利，免除塞車及尋找停車空間之困擾。