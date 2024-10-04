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民眾黨立法院黨團今（4）日提案限列議程，內容不包括明年度總預算，並獲得國民黨團支持，形同總預算再被封殺，引起綠營抗議。對此，民進黨立委洪申翰批評，藍白硬用表決，擋掉攸關全民福利的總預算，「沒看過這麼惡劣，綁架人民利益的在野黨」；綠委林楚茵也說，南部出身的國民黨立委柯志恩、蘇清泉沒出席，就是暗助藍白擋總預算，根本是羅廷瑋第二。民眾黨團今在立法院院會提案，針對報告事項僅「限列」議事日程草案，及新增國民黨、民眾黨立委提出的18條法律案，經過表決，56票贊成、50票反對通過。對此，洪申翰表示，颱風走了，即便各地災情復原如此需要中央預算的支持，但中央政府總預算還是被藍白連手封殺了，民眾黨依然惡劣，就在今早，竟然提案今天立法院院會「限列」議程為報告事項、質詢事項，還有藍白兩黨要提的法案，「就是不讓你『中央政府總預算』列入議程，直接把你排除卡掉！」洪申翰提及，即便南北風災災情就在眼前，全民都期盼有更多救災、治水的預算，但藍白還是硬用表決，擋掉攸關全民福利的總預算，「沒看過這麼惡劣，綁架人民利益的在野黨」。林楚茵批評，南部出身的國民黨立委柯志恩、蘇清泉沒出席，就是暗助藍白擋總預算，根本是羅廷瑋第二，這些預算至關重要，也包含防災救命錢（治水預算），沒想到藍白還是為了政治鬥爭，繼續擋、繼續擺爛。林楚茵感嘆，這兩天看到高雄災情如此嚴峻，她身在台北都覺得好心疼，沒想到國民黨要選高雄市長的柯志恩乾脆不投票，「暗助」藍白擋預算也就是擋總預算共犯，她也細數明年總預算攸關災救預算，治水預算159億、災防預算76.9億、災害準備金50億、第二預備金80億。「為了政治操作，犧牲國人的權益，國民黨的良心不會痛嗎？」林楚茵批評，請問國民黨的柯志恩、蘇清泉，確定還要代表國民黨選縣市長？有臉面對南部鄉親嗎？