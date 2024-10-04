我是廣告 請繼續往下閱讀

▲盧卡遇襲後，在澳洲昆士蘭省的兒童醫院經歷多次手術。（圖／翻攝自澳洲 9 News）

澳洲1名9個月大的男嬰，今年8月底和母親在公園玩耍時，突遭不明亞裔男子潑灑熱咖啡，全身多處燒燙傷，歷經數次手術，雖無性命之憂，但後續治療、去疤將是漫漫長路。近日襲擊者的身份被公布，是1名33歲的中國留學生，事發後已潛逃離開澳洲。綜合澳媒報導，8月27日中午，9個月大的盧卡（Luka）和母親在布里斯本的漢隆公園（Hanlon Park）玩耍，突然被1名男子潑灑熱咖啡，造成盧卡臉部、上半身和手臂嚴重燙傷，已在昆士蘭省的兒童醫院做了至少4次手術。報導指出，襲擊者是1名持學生簽證的33歲中國公民，出生於杭州，事發後第2天，他就開車前往新南威爾斯州，然後於8月31日從雪梨離境。澳洲警方稱，原本他們希望低調搜捕，以免打草驚蛇，但中國媒體已經公布了男子的姓名，後續將在全球範圍內繼續通緝這名疑犯，最高可能面臨終身監禁：「那個孩子受到的傷害是終生的。」資料顯示，男子2019年首次赴澳，原本拿的是度假簽證，後來轉為學生簽證，曾在昆州、新州和維州多地居住。有當地媒體引述，據悉是男子友人的說法，聲稱他的作案動機，疑似是因為申請澳洲簽證被拒，想要「進行報復」。受害男嬰的父母表示，想到疑犯尚未被法律制裁，他們一方面感到噁心，一方面又不得不慶幸，男子已經離開澳洲，坦言餘生恐怕都會在公眾場合感到焦慮難安，不知會從哪裡冒出一個怪人攻擊他們：「我只是想知道為什麼，他為什麼這麼做。這些問題可能永遠沒有答案。」