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▲陳其邁除感謝中央及所有救災人員，協助災後搶救工作，也期盼今天暢通主要幹道，力促3天內恢復市容。(圖／高市府提供)

▲陳其邁感謝國防部尤其是八軍團給予最大救災協助。(圖／高市府提供)

山陀兒颱風行徑緩慢，暴風圈籠罩高雄長達60個小時，昨(3)日午間在小港登陸後，狂風驟雨造成路樹倒伏、招牌掉落等災情，市長陳其邁自昨晚即率市府團隊勘災，今(4)日早陸續前往四維國小及小港沿海路、鳳山五甲路一帶，關心災後復原進度，他除感謝中央及所有救災人員，協助災後搶救工作，也期盼今天暢通主要幹道，力促3天內恢復市容。陳其邁自昨晚8時許主持完颱風工作會議後即趕赴前鎮區中華五路、三民區大裕路、左營區明誠二路，視察市容恢復清運作業情形，感謝工務、環保、交通、警察、教育、水利局等同仁與台水台電，堅守崗位不眠不休，展開災後搶修復原工作。今天上午持續勘查道路復舊及校園災情，沿路巡看周圍道路清理工作，實地了解災損復原需求，工務團隊連忙用電鋸鋸斷樹枝、加速排除路樹等路阻；之後進入四維國小在校方人員陪同下，確認校園影響及整理狀況；陳其邁隨後亦轉進小港及鳳山關心災況，了解整體災後搶救、市容恢復及環境清潔工作。陳其邁感謝總統賴清德和行政院長卓榮泰的關心，提供必要的災後復原協助、最大資源，人力已集結完成調配至受災地區協助重建，高雄向中央請求90組人力，感謝國防部尤其是八軍團給予最大救災協助，也向雙北、台中、桃園、台南協助搶救致謝。根據統計高雄市昨天，總計8.7萬戶停電、30萬戶停水，截至目前為止停電5.8萬戶、停水約13萬戶，陳其邁盼維持生命線的水、電、瓦斯、通訊等，盡速恢復正常。約有1000餘位國軍弟兄、各式機具投入救災工作，7人為一組，約有60組人員使用救災器械，已在各主要道路緊急搶通，盼在今天暢通主要幹道，3天內恢復市容，尤其在道路、公園、校園樹木傾伏嚴重，清除工作困難、盼加速清除，也呼籲市民行經受阻道路配合指揮疏導。陳其邁提到，此次颱風刮起強勁風勢，可說是數十年來高雄災情最為嚴重，感謝市民朋友在颱風期間，配合市府防颱相關規定，現在是重建家園重要時刻，期盼市民朋友體諒與合作，早日恢復市容正常生活，市府也會跟救災團隊、國軍弟兄合作，加快重建腳步。市府三位副市長也分赴各地勘災，其中副市長林欽榮前往輕軌沿線視察，連夜施工搶通軌道，在最短時間內排除倒伏樹幹及路障，預計今天下午輕軌全面復駛。傾倒雨豆樹將擇期補植。副市長羅達生則赴三民區博愛九如路口、及仁武區八卦里八德一路與八德西路等地視察。