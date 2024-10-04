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▲刜伐世界妲眸姬（左）VS素還真（右）針鋒相對掀起高潮。（圖／霹靂國際多媒體提供）

▲金葉之約活動大成功。(圖／霹靂國際多媒體提供)

「很多小朋友沒有看過布袋戲，認識我們的大多是上一代人，像是爸爸媽媽、阿公阿嬤。」霹靂國際多媒體品牌總監黃政嘉坦言，要吸引年輕世代，就需要在內容與形式上有所創新，才能永續。為此，霹靂國際將於19、20日舉辦「霹靂盛典」大型演唱會，集結百位經典霹靂英雄，打造現場沈浸式的臨場感體驗，讓粉絲感受超越經典、空前華麗的霹靂布袋戲演出。黃政嘉表示「若文化無聊，只能被保存，若文化有趣、有人喜歡，自然就會被發展、被發揚光大出去。」這是霹靂國際多年來對於文化傳承的深刻理解與實踐。所以霹靂策劃舉辦演唱會，也曾舉辦過「素還真生日茶會」，邀請霹靂迷與經典角色一同品茶、交流，讓很多不曾接觸過布袋戲的人也產生興趣。這些創新不僅讓年輕一代認識布袋戲，進而也鞏固了霹靂的文化根基，讓文化能夠「向下扎根、向上傳承」。讓每個世代都能感受到這份深植於文化中的時尚魅力，進而說出:「霹靂，很潮。」這是霹靂的承諾，也是持續前行的動力。霹靂國際除了文化傳承外，在公益與企業永續經營（ESG）方面也投入大量資源，例如舉辦許多線下公益布袋戲表演活動，讓家族成員一起來觀看表演，促進家庭的交流與互動。至於在實現企業社會責任的過程中，霹靂國際找到了強大的合作夥伴——星芽社會企業，透過星芽社會企業所推出的「Jooin Now企業公益網」，霹靂國際得以將文化使命與公益行動更有效結合。Jooin Now企業公益網不僅僅是擔任企業與非營利組織之間的橋樑，讓公司內的同仁能夠參與捐款、志工活動及其他公益相關的專案，更進一步地透過工具滿足企業面對ESG的核心需求，讓企業在投入社會永續的過程中更加省時及省力。這種合作模式不僅讓霹靂國際得以保持文化傳承的初心，還促進了他們在社會永續發展中的角色轉變。作為社會責任的積極實踐者，霹靂國際不僅關注如何傳承文化，也透過Jooin Now企業公益網讓企業文化與社會公益目標相結合，成為社會永續發展的助力。目前，Jooin Now企業公益網已與超過 25 間非營利組織展開合作，議題涵蓋了弱勢家庭、老人照顧、偏鄉教育、環境保護等多個領域，星芽社會企業將持續透過一站式平台服務，協助企業推動ESG，也邀請更多企業一同成為社會永續的第一線推動者！想了解更多社會永續的趨勢及發展？立刻下載社會永續白皮書：