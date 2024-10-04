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山陀兒颱風警報後雖然已解除，但仍帶來豪雨，今（4）日台鐵表示，南迴線太麻里=知本間路基流失、太麻里站有土石流侵入路線，啟動知本=金崙間辦理公路接駁，部分路線仍然停駛，請旅客多加留意。台鐵說明，因受山陀兒颱風影響，今日列車行駛訊息如下：(一)南迴線太麻里=知本間K80+050~K80+070處路基流失、太麻里站有土石流侵入路線，自08:42起順行306次折返回臺東站、逆行301次折返回新左營站。南迴線列車順行行駛至知本站折返，逆行行駛至金崙站折返，自09:30起啟動知本=金崙間辦理公路接駁。(二)727次(潮州=臺東)、708次(臺東=新左營)、5899次(枋寮=臺東)、5898次(臺東=枋寮)停駛。(三)深澳線及平溪線停駛。(四)東部幹線，臺東往臺北方向對號列車全面開放發售站票。台鐵也說，自發布海上颱風警報之日起至解除海上颱風警報之日止，購買上述期間內各級列車車票之旅客，可自乘車日起一年內，持未經使用之車票至各車站辦理退票，免收手續費，如有去回程車票可一併辦理。