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▲山陀兒颱風侵襲台灣，但名嘴黃光芹對氣象署預報資料不滿，強調北部放2天颱風假並不合理。（圖／黃光芹臉書）

▲黃光芹發長文怒轟氣象署，認為氣象署長期預測失準已成常態、被山陀兒耍得團團轉。（圖／黃光芹臉書）

▲秋天的颱風難以捉摸，山陀兒打破台灣氣象史許多紀錄，被眾人賦予怪颱的稱號。（圖／中央氣象署）

山陀兒颱風從生成到消散，共計花費7天時間，期間移動速度緩慢、行蹤捉模不定，對台影響不斷拉長，北台灣也連續2天實施停班停課，名嘴黃光芹認為，，對此氣象署也回應，秋天的颱風路徑預報難度本就較高，全球預報能力、包括AI都有極限，針對颱風假，氣象署始終都是給予最即時的資料，對於地方政府的決策予以尊重。名嘴黃光芹昨（3）日晚間以為題發表長文，她直指山陀兒把氣象署耍得團團轉，「氣象署即時會公佈停班停班達標縣市，久而久之，不分藍綠白的縣市首長，都以此作為決策指標。。」黃光芹更搬出資料砲轟，氣象署10月1日上午說，颱風10月2日下半天登陸，10月2日下午預測延到10月3日清晨登陸，結果山陀兒10月3日中午才在高雄小港登陸，「雖然可以推給山陀兒行踪詭異，但試問，北台灣才會有大晴天放『假強颱假』的荒唐2日。」黃光芹砲火還沒停，「10月3日的預測就更扯了，從上午7點說有8縣市達放假標準，10點增加為12個，到下午4點，懸崖式大幅下修為3個，最後全台連台南都恢復正常上班上課，黃光芹貼文一出引起各界熱議，氣象署今（4）日也透過記者會回應，預報中心主任陳怡良提到，山陀兒是很典型「秋天的颱風」，，此外，，例如東北季風南下等。陳怡良強調，在颱風動態變數極多的情況下，氣象署才會在警報期間，，且山陀兒颱風發布陸警後，暴風圈很快就涵蓋東南部陸地，當時就需開始防範影響，因此氣象署馬上都有釋出相當提醒，後續在南部海域逗留，是秋天的颱風難預測的範疇，陳怡良說明，山陀兒在「颱風警報」發布後，；基於防災，氣象署提供的預報資訊都是最即時的資料，地方的颱風最新預報和風雨影響、停班停課由地方政府決策，是因為地方會有更完整、周延的考量，