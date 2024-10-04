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▲(G)I-DLE成員舒華（左起）、雨琦、小娟、薇娟、Minnie將於今日起一連3天在台北小巨蛋開唱。（圖／(G)I-DLE X）





▲主辦方昨日在臉書宣布演唱會將如期舉行，令大批歌迷直呼放下心中的大石頭。（圖／KKLIVE Taiwan臉書）

▲薇娟（左）跟雨琦（右）昨日抵達台灣，不少粉絲到場等候機接。（圖／뉴스엔·Newsen YouTube）

南韓大勢女團(G)I-DLE將在今（4）日起一連3天在台北小巨蛋開唱，不過這兩日山陀兒颱風襲台，許多粉絲擔心演唱會被取消，幸好官方昨日宣布將如期舉行，令大批歌迷放下心中的大石頭。然而由於颱風造成高雄、屏東地區災情慘重，不少南部粉絲紛紛哭喊：「上不來怎麼辦！」山陀兒颱風襲台中，全台縣市已停班停課2天（10／2、10／3），好在班機並未取消，成員們已在昨日平安抵台，主辦單位也宣布演唱會將會如期舉行：「目前所有韓國工作團隊及藝人皆已順利抵台，而本週一開始的舞台搭建及各項硬體工程都按照原訂時程完成，我們現正全力準備最後的彩排測試與周邊、觀眾入場等相關前置作業，力求為大家呈現最完美的演出。」粉絲們也終於鬆了一口氣，紛紛開心直呼：「懸著的心終於放下了」、「擔心3天了」、「太好了，終於可以停止焦慮了」、「太開心了！」、「第1次這麼不希望放颱風假，還好真的沒放，可以開心聽演唱會了。」不過由於颱風直撲南台灣，高雄、屏東地區災情慘重，許多南部粉絲也紛紛留言哭喊：「來不了台北」、「有退票方案嗎」、「因為高雄災情無法到場的票怎麼辦？」、「天災完全不可抗力。」官方也表示請民眾提相關居住地及交通中斷等證明，將會有專人評估回覆。