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▲林岱樺勘災過程中慰問救災人員。(圖／立委林岱樺辦公室提供)

山陀兒颱風昨(3)日重創高雄，立法委員林岱樺今(4)日在國是論壇中盼行政院啓動優於凱米颱風災後補助及低率貸款項目，協助山陀兒颱風受災戶重建家園。同時也認為面對天災不分黨派，林岱樺也細數114年中央政府總預算與災救相關的新增預算，包含治水預算159億、災防預算76.9億、災害準備金50億、第二預備金80億。盼總預算能儘速付委。林岱樺也認為高雄市的颱風假前期是爲了防範未然、保護市民，而現在正是災後重建，整理家園的關鍵時刻。林岱樺也指出高雄在短短2個月內連續遭遇凱米及山陀兒颱風侵襲，中央應全力協助高雄市災後重建外，行政院也應立即啓動優於凱米颱風災後補助及低率貸款項目，如全額免息提供50萬元購買家具、電氣、鐵捲門等貸款、提高製造業及服務業業者的災損補助及再降低貸款利率、從寬從速全品項認列農漁業災損補助。