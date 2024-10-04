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2024年世界12強棒球賽B組預賽門票今（4）日中午12點正式開賣，最受關注的中華隊對日本之戰門票幾乎在瞬間被搶購一空，讓一堆球迷扼腕，但除了台日大戰，其餘對戰組合相對好搶，但美中不足的是，球迷在購票過程多次遭遇「驗證碼」問題，對售票系統表達強烈不滿，紛紛在網路上抱怨：「售票系統有夠爛的！」本次賽事的門票銷售共分為三個階段：首先是9月底已經售罄的限量套票，每場約有1,200套，昨日則是中信卡友優先購票階，每場提供約1萬張門票，許多球迷還特地申辦中信卡。目前「台日大戰」門票仍然幾乎瞬間售罄，其他場次的門票銷售率也超過8成。然而，購票過程出現的驗證碼問題引發網友不滿，一位球迷表示：「驗證碼根本是亂七八糟，明明已經登入了，還要我重新登入。重新登入兩次後，網頁竟然掛掉了。還好我一直重整，終於買到，雖然不是我最想要的票。」另一位球迷則抱怨：「售票系統有夠爛的，明明沒位子了還顯示有，白養的IT人員！」也有人無奈地說：「驗證碼打完就沒了，根本買不到票。」不少球迷在社群媒體上表達對售票系統的不滿，甚至有人質疑黃牛介入，「我看又跟昨天一樣，被黃牛掃光了。」雖然12強賽搶票多半是機器人廝殺的場合，但仍有幸運的球迷成功搶到門票。「順利搶到台日戰了！」一名球迷興奮地分享道。「四張票真的不好搶，感謝朋友的幫忙！」如果每場比賽都能滿座，預計五場賽事將吸引超過16萬名觀眾進場，展現台灣棒球的強大魅力。中華隊預計於10月7日召開記者會，公布最終28人名單，並同步發布與捷克隊的交流賽資訊。球隊將於10月底開始集訓，並於11月2日至3日在大巨蛋與捷克國家隊進行熱身賽，為正式賽事做最後準備。本屆12強賽共有12支隊伍參賽，包括墨西哥、美國、荷蘭、多明尼加、台灣、日本、委內瑞拉、波多黎各、韓國、古巴、澳洲和巴拿馬。A、B兩組將各自進行單循環賽，每組共進行6場比賽，分組前兩名將晉級複賽。11月13日 對戰 韓國（18:30）11月14日 對戰 多明尼加（18:30）11月16日 對戰 日本（18:00）11月17日 對戰 澳洲（18:30）11月18日 對戰 古巴（18:30）