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▲全家歡慶霜淇淋新口味上市，自10月5日起至7日，隨買跨店取快閃5支188元優惠。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲「全家康康5」自10月4日至10月6日限時3天。（圖／業者提供）

▲萊爾富Happy Hour 指定假日的每週六、日推出指定便當與指定咖啡享限時優惠最低29元起。（圖／業者提供）

山坨兒颱風警報解除，先來支霜淇淋壓壓驚，全家與日本最大咖啡品牌UCC再度強強聯手，推出「經典117咖啡霜淇淋」並且10月5日起至10月7日，還有隨買跨店取霜淇淋5支188元，平均單支只要38元。也別錯過今（4）日起全家「WA!COOKIES雪糕買一送一」。全家與日本最大咖啡品牌UCC再度強強聯手，以社群討論聲量霸主Fami!ce霜淇淋，結合UCC暢銷多年、濃苦芳醇的經典117即溶咖啡，10月5日正式開賣大人系「經典117咖啡霜淇淋」全新口味。「經典117咖啡霜淇淋」新口味，濃郁厚實的咖啡口感，打造微苦大人系滋味，令人回味無窮；綜合口味則搭配全家霜淇淋經典長銷、鮮乳坊聯名款「莊園牛奶霜淇淋」，使整體口味更香濃、不膩口；另有專屬黑色Waffle餅皮，及酒紅色系、輕奢質感的UCC聯名霜淇淋杯款。全家歡慶霜淇淋新口味上市，自10月5日起至7日，隨買跨店取快閃5支188元優惠，單支原價49元、特價38元，霜淇淋控快囤貨。喜歡冰品的也別錯過本週的康康五優惠，包含「WA!COOKIES濃泰式奶茶奶蓋雪糕」等多項商品買一送一。◾WA!COOKIES濃泰式奶茶奶蓋雪糕買1送1，5折（原價49元、特價25元）◾可口可樂纖維+ 600ml買1送1，5折（原價35元、特價18元）◾農心辛拉麵袋麵買1送1，5折（原價49元、特價25元）◾悅氏Light鹼性水買1送1，5折（原價20元、特價10元）此外，萊爾富自10月5日起至10月27日，連續4週分別於10月的每週六、日（10/5、10/6、10/12、10/13、10/19、10/20、10/26、10/27）的上午10時至14時推出「Happy Hour假日一起來吃午餐」的限時優惠活動，消費者可到萊爾富指定門市購買指定便當／麵類全品項享單件優惠價49元優惠，每人單筆限購2件，依各門市庫存限量販售，售完為止。（韓式部隊鍋、紅燒牛肉麵、叉燒豚骨拉麵，不參與此活動）同一期間，萊爾富也滿足喜愛咖啡一族，於指定門市同步祭出大杯系列的美式咖啡（原價45元）或拿鐵咖啡（原價55元），享冰熱任選，單杯通通只要29元，最高可現省26元，不可寄杯，咖啡控可得好好把握這檔限定優惠。