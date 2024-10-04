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最近，總統賴清德常常不開心。先是痛罵環境部長彭啟明，被衛福部長邱泰源給說了出來；後來在晉升將官茶敘時，又因為進到會場時，將官沒有起身致意，怒批「我是三軍統帥，看到我怎麼不站好」，讓場面一度尷尬。颱風天在中央災害應變中心開會，因為內政部提供錯誤的資料，就抓住花蓮縣長徐榛蔚所說的撤離人數與他手上的資料不一致，板著臉連續六次質問徐榛蔚。甚至之後在徐榛蔚提出交通問題時，賴清德直接以「不討論」帶過，顯見其不屑態度。身為一國之君，動見觀瞻，賴清德頻頻怒形於色、喝斥官員、地方首長，除展現其酷吏本色外，恐怕是其難以全盤掌控黨務及政務的徵兆。賴清德上任快半年，整個施政到現在都是「卡卡的」，外界談及他上任後讓人印象深刻的事情，應該就是檢調偵辦鄭文燦、柯文哲等重大案件，然後在立法院發動了青鳥行動，抗議在野黨的國會改革法案。眼下除了「除弊」外，鮮少看到賴政府在「興利」。因為除弊是最容易贏得民心的，何況除弊還可以立威，賴清德一上任把立威當成首要工作，反映的是身為得票率只有40%的少數總統，他知道自己的民意基礎不夠穩固，只能用砍殺藍綠，來讓政治人物折服，減少在野黨集結所造成的反撲。再者，在立法院屢遭挫折，面對藍白聯手通過國改革法案等，眼看立院黨團束手無策，他只能動用行政權提出覆議，並申請大法官釋憲，來否決立院的決定。最後的結果也證明行政權還是比立法權來得有效且快速，這讓賴清德更加握緊國家機器，把原本屬於卓揆的權力給收回，自己親自下指導棋，指揮部會。於此同時，對於綠營立院的表現，賴清德自然很不滿意。身兼黨主席的賴清德，才會在中常會上下達軍令，要求開黨團會議時全員都要出席，程序委員會、委員會、院會等動議，所有黨團成員都要全勤參與。只是賴清德跳過立院總召，直接下令給各派系壓力，也在黨內引起不小反彈與議論，認為賴清德似乎管過頭。執政不順，加上黨務出現疲態，讓賴清德蠟燭兩頭燒，迫使他一改過去和善的人設，轉為凡事都要管的賴總管，為瑣事煩亂震怒。賴清德愈想抓住全部的事，就愈難抓住。賴清德黨政一把抓，伸手抓行政權、立法權、司法權，但卻忘了總統的職責，完全不照憲政體制運行，權責不分。賴清德在2019年競選黨內總統初選時曾說，「依照憲法設計，行政院長由總統任命，聽令於總統，擁有最高行政權，並且對立法院負責。總統雖不能直接指揮行政部門，卻可以透過各種黨政會議、兼任黨主席等方式，間接指揮行政部門」、「一件事兩人做，效率就容易低落，應變能力也不足，卻不必受立法院監督」。當時賴清德還承諾，若當選總統，將啟動憲改。如今，賴清德不僅沒有啟動憲改，甚至更進一步「直接指揮行政部門，不受立法院監督批評」。賴清德現在長成當年自己批判的樣子，我行我素，而且有過之而無不及，是誰給他如此的權力？有人能管控這個還在無限擴權的總統嗎？誰敢讓清德不開心？讓我們繼續看下去。●作者：賈程年／資深媒體人●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至：opinion@nownews.com