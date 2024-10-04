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▲全聯今（4）日起至9日，配合台北市政府市場處啟動平價蔬菜措施，於北農供應的229間雙北門市推出8款蔬菜限定優惠。（示意圖／記者蕭涵云攝）

▲家樂福也在山陀兒颱風肆虐過後，推出平價蔬菜專區抗漲。（圖／記者蕭涵云攝）

因應山陀兒颱風襲台，豐沛的雨量能可能造成後續菜價波動，全聯、家樂福發揮通路力量，啟動平價蔬菜措施，全聯即起8款蔬菜特價，包括馬鈴薯最低14元，總計8款蔬菜約51噸貨量，備貨充足供搶購；家樂福即起也提供蔬菜平價區，有機紅蘿蔔買一送一。全聯今（4）日起至9日，配合台北市政府市場處啟動平價蔬菜措施，於北農供應的229間雙北門市推出8款蔬菜限定優惠，照顧消費者荷包，總計8款蔬菜約51噸貨量，透過平穩物價、安定供給，讓民眾安心選購。◾小黃瓜原價45元、特價39元◾嚴選茭白筍原價118元、特惠價99元，現省19元◾鮮香菇原價65元、特價59元◾履歷紅蘿蔔原價40元、特價33元◾進口馬鈴薯單盒原價55元、特價49元◾進口洋蔥單袋原價45元、特價35元◾進口馬鈴薯單粒原價22元、特價14元◾進口洋蔥單粒原價19元、特價16元知名量販店家樂福也對抗颱風抗漲，限時推出親民平價蔬菜專區。◾台灣熟綠竹筍600g/219元（袋）◾美國西芹600g/79元◾履歷去殼玉米筍120g/36元盒◾有機丸株金針菇/12元（袋）◾日本茨城紅春香地瓜500g/139元（袋）◾家樂福有機櫛瓜500g/99元◾家樂福有機紅蘿蔔400g/39元特惠買1送1