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勞保局今（2024）年10/9到10/31間，共計陸續發放18筆款項，包含國民年金保險生育給付、勞保年金給付、勞退月退休金、老農津貼、農民月退休儲金等，相關時程已公布，屆時記得刷存則確定是否入帳。根據勞保局行事曆顯示，自10/9到10/31間預計發放18筆給付、補助，其中，最先發放的是10/9的國民年金保險生育給付，接著是10/15國民年金保險喪葬給付、10/17國民年金保險生育給付、10/18老農津貼、農民月退休儲金。10月底則是有10/24的國民年金保險生育給付、10/25國民年金保險老年基本保證年金及國民年金保險原住民給付、10/30的勞保年金給付、職保年金給付、勞退月退休金(首發案)。10月的最後一天則有7項給付發放，包含產檢假與陪產檢及陪產假薪資補助、國保身心障礙年金給付併計勞保年資、國民年金保險老年年金給付、國民年金保險身心障礙（基本保證）年金、國民年金保險遺屬年金、國民年金保險生育給付、國民年金保險喪葬給付。