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▲吳宗學在盧秀燕團隊有10年經歷。（圖／吳宗學提供，2024.10.04）

▲許育璿被外界視為江啟臣團隊成員。（圖／翻攝許育璿臉書，2024.10.04）

▲葉欲立（左）是立委廖偉翔（中）的表哥，有意爭取黃健豪（右）留下的議員席位。（圖／翻攝葉欲立臉書，2024.10.04）

▲同屬盧團隊的顏建程以公務身分勤走基層，左為現任議員沈佑蓮。（圖／翻攝顏建程臉書，2024.10.04）

本屆縣市議員任期還有2年多，許多選區的競爭已浮上檯面，台中市最大行政區北屯區，光是藍營就有7位新人躍躍欲試。此區是市長盧秀燕的本命區，立法院副院長江啟臣的子弟兵也勤跑基層，還攜手掛聯名看板，成功引爆話題，目標皆是攻下立委黃健豪留下的市議員缺額。人口不斷成長的北屯區剛破30萬人，此區有6席市議員，縣市合併後原本藍綠各占3席，自從年輕的黃健豪2018年擠掉民進黨一席，連續兩屆都是藍4綠2，加上這裡是盧秀燕本命區，經過盧兩屆市長選舉營造出高支持度，北屯區也成為全市最藍選區。黃健豪當選後留下一席議員空缺，加上近來地方政壇傳出，有現任議員考慮不再爭取連任，更讓新人摩拳擦掌，目前藍營檯面上已有4名沒有參選經驗的新人躍躍欲試，另有3位里長勤走基層測水溫。藍營4名新人分別是6、7、8年級，最年長與最年輕的顏建程、吳宗學，自盧秀燕立委時期即是團隊成員；許育璿是江啟臣團隊成員、葉欲立是立委廖偉翔的表哥，盧團隊的吳宗學和江團隊的許育璿，日前在中清交流道附近合掛宣傳看板，引起地方熱議。看板以上週舉辦的「Red Bull Showrun F1封街賽車展演」為主題，歡迎大家來台中，看板左右為兩人宣傳照。32歲的吳宗學，現職是台中市運動局專員，大學畢業後就跟在盧秀燕身邊長達10年，最近常常在市府的活動中亮相，還被盧秀燕形容為「台中王齊麟」」；41歲的許育璿則是從江啟臣國民黨主席時期，便擔任台中市黨部發言人，目前除了是數據科技公司負責人，也在江啟臣團隊專責跑北屯區行程。吳宗學表示，他指出北屯區生活機能佳、人口朝向年輕化發展，競爭相當激烈，目前藍營已有7人，加上白綠及無黨籍，已超過12人。他透露和許育璿是多年舊識，共同朋友建議推出雙子星計劃、聯手拚黨內初選，還自掏腰包幫他們掛看板。很多人好奇，兩人應該是競爭對手，怎會一起掛看板？但兩人都認為，藍營初選至少有兩席新人空間，因此他們屬於良性競爭關係，一同曝光的策略，也確實引爆話題。另兩位新人，一是44歲的工策會幹事顏建程，也是從盧秀燕立委時期就進入服務團隊。另一位是立委廖偉翔的表哥葉欲立，39歲的他從事房仲業，原耕耘西屯區，但廖偉翔的媽媽、西屯區資深市議員黃馨慧似無交棒打算，因此以市黨部副主委的身分轉往北屯區經營，並打出「北屯欲立 強而有立」口號。