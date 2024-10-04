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▲有消息指出《執迷》的男主原定是周渝民，後來資方臨時更換為吳慷仁。（圖／記者林調遜攝）

▲有人爆料孫儷疑似不滿吳慷仁空降，寧願付違約金也不演。（圖／微博）

▲吳慷仁（左）近日現身上海，搭檔一線女星孫儷（右）合拍新戲《執迷》。（吳慷仁臉書、微博）

金馬影帝吳慷仁日前與壹心娛樂簽約，前往中國發展，又因發文祝賀中國國慶引爆爭議。而近期吳慷仁與《甄嬛傳》孫儷搭擋開拍新劇《執迷》，沒想到今（4）日有消息指出，《執迷》男主角原是由同樣拿過金鐘視帝的周渝民演出，吳慷仁是以「空降」之姿贏得男主角寶座，甚至還傳出孫儷罷工之說。對此，周渝民經紀人也出面回應了。吳慷仁在中國的第1部劇集《執迷》正如火如荼開拍中，然而有消息指出原定的男主角是周渝民，後來資方臨時更換男主角，由吳慷仁「空降」。而根據《三立新聞網》報導，周渝民經紀人柴曉倩僅以13字表示：「山陀兒颱風，注意安全。平安、辛苦。」似乎不願正面回應此事。還有消息指出孫儷因質疑吳慷仁政治立場問題，疑似罷演新劇，劇組也已經停拍女主角的戲份。除此之外，吳慷仁還被爆出團隊人員態度傲慢，雖是初到中國發展，但要求與孫儷有相同待遇，因此導致內部出現不少矛盾。消息曝光後，網路上鬧得沸沸揚揚，中國粉絲紛紛表示：「娘娘（孫儷）如果罷工，絕對會迎來更多的好感」、「本來男主背景就不保險，娘娘快逃快逃」、「孫儷不拍可能是避雷，沒什麼不好的」、「周渝民很帥」、「態度的問題。」