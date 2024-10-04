日本宮崎機場滑行道2日發生爆炸意外，路面大面積塌陷，日本自衛隊在跑道下方發現一枚美國製的500磅未爆彈（約226公斤）。此事件引發日本官方注意，未料，3日在沖繩縣那霸機場，竟也在一施工處發現一枚美國製的60公釐迫擊砲。
根據NHK報導，2日上午發生未爆彈藥爆炸的宮崎機場，是戰爭期間的軍事基地，而未爆彈據信是當時美國軍機投下的一枚炸彈
未爆彈爆炸意外引發日本官方注意，就在隔日，沖繩那霸機場也發現了一枚美軍未爆炸彈藥。
根據日本國土交通省指出，從今年年初到9月底，那霸機場內共發現了7枚未爆炸彈藥或類似物體，均沒有爆炸風險，已交由自衛隊處理。
那霸機場二戰前是舊日本海軍的「小祿飛行場」，戰爭期間曾遭受美軍攻擊。過去也曾屢次發現未爆炸的美軍炸彈，2014年9月至2015年1月期間，在那霸機場發現了多枚未爆炸的美軍炸彈，當時正在進行第二條跑道的填海工程，日本國土交通省稱，在1972年美軍將沖繩島歸還本土之前，是否對未爆彈藥的存在進行充分的調查，目前尚不清楚。
日本國土交通省也立即宣布，除宮崎機場外，加上仙台、福岡和那霸共四個作為前日本軍事設施的機場，將進行緊急調查。
我是廣告 請繼續往下閱讀
未爆彈爆炸意外引發日本官方注意，就在隔日，沖繩那霸機場也發現了一枚美軍未爆炸彈藥。
根據日本國土交通省指出，從今年年初到9月底，那霸機場內共發現了7枚未爆炸彈藥或類似物體，均沒有爆炸風險，已交由自衛隊處理。
那霸機場二戰前是舊日本海軍的「小祿飛行場」，戰爭期間曾遭受美軍攻擊。過去也曾屢次發現未爆炸的美軍炸彈，2014年9月至2015年1月期間，在那霸機場發現了多枚未爆炸的美軍炸彈，當時正在進行第二條跑道的填海工程，日本國土交通省稱，在1972年美軍將沖繩島歸還本土之前，是否對未爆彈藥的存在進行充分的調查，目前尚不清楚。
日本國土交通省也立即宣布，除宮崎機場外，加上仙台、福岡和那霸共四個作為前日本軍事設施的機場，將進行緊急調查。