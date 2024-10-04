我是廣告 請繼續往下閱讀

日本宮崎機場滑行道2日發生爆炸意外，路面大面積塌陷，日本自衛隊在跑道下方發現一枚美國製的500磅未爆彈（約226公斤）。此事件引發日本官方注意，未料，3日在沖繩縣那霸機場，竟也在一施工處發現一枚美國製的60公釐迫擊砲。根據NHK報導，2日上午發生未爆彈藥爆炸的宮崎機場，是戰爭期間的軍事基地，而未爆彈據信是當時美國軍機投下的一枚炸彈未爆彈爆炸意外引發日本官方注意，就在隔日，沖繩那霸機場也發現了一枚美軍未爆炸彈藥。根據日本國土交通省指出，從今年年初到9月底，那霸機場內共發現了7枚未爆炸彈藥或類似物體，均沒有爆炸風險，已交由自衛隊處理。那霸機場二戰前是舊日本海軍的「小祿飛行場」，戰爭期間曾遭受美軍攻擊。過去也曾屢次發現未爆炸的美軍炸彈，2014年9月至2015年1月期間，在那霸機場發現了多枚未爆炸的美軍炸彈，當時正在進行第二條跑道的填海工程，日本國土交通省稱，在1972年美軍將沖繩島歸還本土之前，是否對未爆彈藥的存在進行充分的調查，目前尚不清楚。日本國土交通省也立即宣布，除宮崎機場外，加上仙台、福岡和那霸共四個作為前日本軍事設施的機場，將進行緊急調查。