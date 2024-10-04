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山陀兒颱風肆虐南，南台灣傳出災情，尤其強風導致高雄約有1800株樹木倒伏，嚴重影響交通及民眾生活。北市府工務局今（4）日表示，針對其目前災情需要，盤整人力、機具後，於今日中午由工務局專委李沐磬率隊，前往高雄協助救災。目前先派遣包括可操作鏈鋸之人員共38名、吊卡及抓斗等車輛15台，鏈鋸30台，提供高雄專業救災協助，儘早恢復市容及民眾正常生活。工務局表示，中央氣象署於今日上午5時30分解除山陀兒颱風警報，此次颱風對台北造成的災情較小，今日台北已恢復上班上課，不過颱風期間的強陣風仍造成308件不同災損，其中以樹木倒塌災情較多，共132件，幸而颱風前公園處已完成行道樹立支柱2,539株及疏枝59,255株，加上嫻熟技術訓練，多數案件約在半小時即處理完畢，今日市容已大致恢復。工務局表示，昨日獲知高雄倒樹災情嚴重，立即與高雄市政府聯繫，並盤整可動用救災能量，於今日趕赴高雄協助救災。公園處則表示，已大致完成颱風期間台北市的倒樹清理，本於人溺己溺精神，公園處迅速集結可用人力，中午便陸續出發，預計晚間即可抵達高雄，立即展開救援工作，希望以專業的樹木管理經驗，儘早讓高雄度過難關。