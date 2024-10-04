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▲吹牛老爹近來不斷傳出性醜聞，還被爆出會在派對上伸出狼爪。（圖／美聯社／達志影像）

美國知名饒舌歌手吹牛老爹（Sean“Diddy”Combs）日前遭指控性交易、性虐待、性侵等罪，還傳出加拿大歌手小賈斯汀（Justin Bieber）等歌手都受害。而現在受害者又增加，傳出有3200人自稱遭到吹牛老爹侵害，其中120人對吹牛老爹提告，年紀最小的受害者當時年僅9歲，且受害者有男有女，消息一出讓外界相當憤怒。據《NBC News》報導，德州律師布茲比（Tony Buzbee）近日在記者會上透露，已經有超過3200人到他的辦公室控訴曾遭吹牛老爹侵害，其中已有120人對吹牛老爹提出告訴，受害者中有62%是非裔美國人，其中大多數來自紐約、加州、喬治亞州及佛羅里達州，受害者男女各半，有25人受害時還是未成年，其中年紀最小的甚至只有9歲，其中一人也才14歲。布茲比表示，他們一定會追究此事到底，他的團隊蒐集了很多證據，包括暴力性虐待、性侵、使用毒品、散播性影片等，「這些不法行為從1991年一直到現在，這就是為什麼會有這麼多受害者。」布茲比也透露，吹牛老爹會在派對、聚會上伸出狼爪，受害者在聚會上被下藥之後，常常陷入昏迷，若是拒絕喝下被下藥的飲品，就會被趕出去，且受害者都會被威脅不能說出去。事實上，先前就傳出，吹牛老爹過去10幾年來都在威脅女性，強迫她們參與性愛吸毒表演，當時檢察官就強烈要求，吹牛老爹應該被監禁，若性醜聞相關罪名成立，吹牛老爹最重恐面臨終身監禁。另外還有傳聞指出，吹牛老爹曾對提拔的歌手進行性犯罪，包括聲名狼藉先生（The Notorious B.I.G.）、瑪麗·J·布萊姬（Mary J. Blige）和小賈斯汀疑似都是受害者。