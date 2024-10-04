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▲4Minute的老么權昭賢今年主演電影《凌晨的探戈》，近日也盛裝出席釜山影展。（圖／昭賢IG）

▲4Minute團體解散但成員們私下都有保持聯絡。（圖／智賢IG）

▲泫雅（右）即將和龍俊亨（左）舉行婚禮，兩人不時高調放閃，感情相當甜蜜。（圖／泫雅IG）

南韓「性感小野馬」泫雅即將在10月11日和未婚夫龍俊亨舉行婚禮，不少粉絲也好奇，到時4Minute成員會不會合體出席，當泫雅的伴娘？對此，4Minute的忙內（老么）權昭賢近日出席釜山國際影展時也談及此事，她表示和其他4名成員在團體解散後也都還是有保持聯繫，更說自己收到泫雅喜帖時非常訝異：「我到現在還不敢相信」，她祝福泫雅能幸福快樂，至於團體是否有機會重組，昭賢只笑說自己到現在都還記得4Minute的歌怎麼跳。4Minute曾經是紅極一時的韓流女團，2016年團體解散後，5名成員就各奔東西，展開各自SOLO活動。忙內昭賢簽約經紀公司Management Allum轉型當演員，今年更主演電影《凌晨的探戈》，憑此片登上釜山國際影展，受到大眾注目。昭賢受訪時也聊起近況，表示有收到「姐姐」泫雅寄來的喜帖，到現在都還不敢相信有團員要結婚了，儘管很訝異，昭賢還是祝福泫雅：「希望她幸福地生活下去！」被問到團體4Minute有沒有機會合體時，昭賢也笑說每次跟團員見面，「確實會想說希望團體再次重組」，她說自己跟其他朋友去唱歌，也都還是會點4Minute的熱門歌曲助興，笑稱：「我的身體到現在都記得舞蹈怎麼跳」。至於當初團體解散一直被外傳是團員不合，昭賢表示大家其實都有在聯絡，感情很不錯。4Minute成軍7年，熱門歌曲包含〈Hot Issue〉、〈Mirror Mirror〉、〈VOLUME UP〉，最後一次推出專輯是在2016年2月，同年6月經紀公司CUBE娛樂就宣布4名成員合約到期的消息，只有泫雅繼續續約，成員南智賢、許嘉允、田祉潤、權昭賢選擇離開，因此4Minute正式解散，讓粉絲相當不捨。目前除了昭賢轉當演員外，隊長南智賢也簽約Rainbow Bridge World改行演戲，祉潤、嘉允、泫雅則繼續以歌手身分活動。