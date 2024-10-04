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中國當局上週宣布一系列救市措施，A股在中國十一連假前飆漲，港股也一路走紅。中國將在下週二（8日）開市，儘管分析師普遍預測中國股市還會持續上漲，但也示警刺激措施後的最大風險，若刺激效果未達預期，漲勢可能會迅速逆轉。根據《CNBC》報導，澳洲最大的麥格理資本（Macquarie Capital）中國股票策略主管Eugene Hsiao指出，中國股市在下週二開市後可能還會繼續漲。官方的刺激加上加上更多的散戶投資者的參與，確實可能會推動中國股市漲勢；但他提醒，若刺激措施沒達到預期，那股市的上漲趨勢可能會翻覆。研究機構「中國褐皮書」（China Beige Book） 營運長Shehzad Qazi指出，中國股市漲市或許會持續到年底。但他也警告，如果市場對當局刺激措施的效果感到失望，那麼中國股市在2025年恐將面臨市場情緒嚴重逆轉的風險，在他看來，刺激措施並不足以解決中國的結構性經濟問題。另根據彭博報導，野村證券表示，「股市狂熱之後會出現崩盤，類似於 2015 年發生的情況」，投資人應該做好準備，迎接中國16年來最大規模的股市上漲，最終走向崩潰，因為中國經濟基礎比疫情大流行前要弱上太多。野村證券指出，中國經濟的脆弱性源自於近4年來的房市危機，加上地方政府債務大幅上升，以及地緣政治緊張局勢升級等因素。野村證券認為，如果漲勢最終破裂，更糟糕的情況可能會隨之而來，北京可能會訴諸印鈔。在這種情況下，資本外逃可能會猖獗，人民幣可能面臨貶值壓力。報導提到，2014年9月到2015年6月12日，上證指數上漲了1倍以上，隨後的2個月內暴跌了40%。