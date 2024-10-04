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2024台灣國際智慧能源週今（4）日開幕，台亞風能舉辦「浮動風電前瞻技術分享會」，邀請法國浮動式技術龍頭BW Ideol來台公開演講，揭露目前最成熟及最適市場化的浮動式風電技術－搭載BW Idoel專利「阻尼池」（Damping Pool），透露對於我國浮動風機市場興趣。據媒體報導，浮動風場先前躉購費率計劃20年期躉購費率，每度擬低於6.0437元。對此，台亞風能董事長吳坤達受訪表示，台灣風場開發商都是公司，不是慈善基金會，基本上都需要將本求利，追求合理利潤空間，相信政府都很盡責都於供應鏈狀況都很清楚，所以開發商不會有暴利產生。若政府真的開出躉購費率價格開出5元至6元，他相信一定有所考量，無論政治考量跟經濟考量，呼籲政府要先想這件事情是不是對的，「如果是對的，可以看長一點」，希望政策在考量廠商合理利潤下，趕快定下相關計畫。BW Ideol 亞洲區業務開發經理山田睦介紹，阻尼池是目前最成熟及最適合商業規模開發的浮動式風電技術，也在法國及日本皆有全尺寸的示範案發電併網。阻尼池技術的抗風浪穩定性表現極佳，BW Ideol浮台挺過逾30次颱風、9.5米巨浪，成功應對極端氣候挑戰。而BW Ideol為全球唯一一家在日本和歐洲兩地都擁有實戰經驗的技術供應商，浮動式基礎除了能搭載市場上最新的大型風機，並具備快速生產和安裝的優勢，體積小、施工便利、吃水淺，滿足多數商港水深限制。他也說明，全球頂尖海事公司BW Offshore為BW Ideol的母公司，在浮式生產儲卸油船（FPSO）業務中展現出強大的財務實力、海上運營和執行經驗等多方面優勢。BW Ideol計畫在歐洲及亞洲持續開發浮動式風力發電專案，預計在2030年規模將至少達到10GW。吳坤達指出，台亞風能作為本土開發商積極引進世界級團隊，搭起台灣與國際技術接軌的橋樑。對浮動式風電未來展望，他也表示政府正在規劃浮動式示範案，台亞風能及合作夥伴相信此為台灣風電進入下一世代之關鍵。