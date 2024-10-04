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藍、白立院黨團今（4）日再度聯手封殺明年度中央政府總預算，行政院長卓榮泰無奈表示，各地提出明年系統性治水、交通設施安全維護與修建，「等我爭取立法院預算再來答覆各位吧」。民眾黨團今日在立法院院會提案，針對報告事項僅「限列」議事日程草案，以及新增國民黨、民眾黨立委提出的18條法律案；隨後藍白聯手，以56票同意票壓過民進黨團的50票，原本沒列入報告事項的中央政府總預算案，等同再被封殺。卓榮泰今日繼續率閣員赴立法院備詢，民進黨立委郭昱晴詢問總預算問中，他直言「非常遺憾」，這兩天大家在家裡，「我們心跟受災居民懸在一起」。他說，從今天早上到剛剛為止，他透過行政院幕僚安排今天晚上總質詢之後，看要到哪個地方看看，明後天則可能南下了解受災、淹水、路塌的地方，無非是關心災情，更重要是如何復建。卓榮泰指出，各地提出明年系統性治水、交通設施安全維護與修建，「我只有一句話告訴他們，等我爭取立法院預算再來答覆各位吧，這是非常無奈的感覺。」郭昱晴批評，藍白聯手不把總預算案列入議程，直接被卡關，「我們也感同身受」，這是很多救命錢。卓榮泰說，時間還是有，只要立法院將總預算盡速付委，行政院還是積極努力在今年度完成。他已透過行政院秘書長跟立法院長韓國瑜積極要求，在這個情況下今晚不宜吃飯，但要迅速找時間打開這個結，政府是看全國性預算，不是各委員單選區的預算，要據理力爭。