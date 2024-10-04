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台中市政府便民服務不只在上班日，市長盧秀燕因應民眾停車需求推動共享車位，由公家率先做起，盤點夜間與例假日可釋出停車位的空間，第一波市屬機關停車場7月1日開放共享車位獲好評，第二波再加碼南屯區公所、北屯區公所、龍井區公所、東區區公所及太平區戶政事務所等5場域，可提供218格汽車格位，自10月1日起開放提供民眾使用，「享」受便利停車的共好效益。交通局長葉昭甫表示，市府以「先公後私」方式，啟動跨單位橫向協調與合作，第一波由各機關單位參與，實施共享車位的辦理模式，委託民間進行改善與收費管理，提供民眾在夜間與例假日停車成效反應佳，方便周邊居民停車，除了有效改善民眾停車問題，也讓來台中旅遊的遊客，增加停車地點選擇。葉昭甫指出，市府聽到民眾需求的聲音，擴大推動第二波「市屬機關及學校停車空間開放共享計畫」，預計10月1日開放共享車位的機關，包含南屯區公所、北屯區公所、龍井區公所、東區區公所及民政局所屬的太平區戶政事務所等5個場域的停車空間，可再提供汽車約218格停車格位，並同步展開2週的試營運，發揮停車空間加乘利用，縮短停車需求尖離峰落差，開放夜間及例假日共享使用，間接增加停車供給。交通局說明，市府啟動共享車位，使既有停車空間做最大化利用，減少立體停車場大規模開發所耗時成本，不僅克服廳舍安全管理困難外，更以最快速的方式增加「停車供給」，發揮停車潛在價值，期待未來能再進階擴及到私部門共同參與。葉昭甫提及，今年6月先行在太平區坪林圖書館試辦共享車位，依其營運模式經驗，7月展開第一波市屬機關停車場開放享停車，場域分別清水港區藝術中心、太平屯區藝文中心、豐原區公所、豐原戶政事務所、潭子區公所及北屯區寶之林園區等6處，共提供約625席汽車停車格位，隨後北區區公所及豐原區瑞穗國小亦積極參與加入本計畫，目前皆已完成開放讓周邊居民方便使用。交通局表示，鼓勵與期待各個機關及學校的加入，讓智慧停車相關管理措施達到供需平衡，提高便民服務，共同打造更為人本且綠能舒適的城市與停車環境。