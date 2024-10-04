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▲大巨星到鄉村上班，意外發現Jennie會馬術。（圖／翻攝Disney+）

▲Jennie看到自己的素顏被播出，相當震驚。（圖／翻攝Disney+）

▲Jennie雖然遊遍全球各地，但私下的她偏愛大自然，最喜歡看山景。（圖／翻攝Disney+）

▲《我是加百列》最後2集嘉賓是Jennie。（圖／Disney+）

南韓女天團BLACKPINK成員Jennie近期出席巴黎時裝週引發熱烈討論，更宣布要在10月11日發表新單曲《Mantra》回歸樂壇，距離新歌推出之前，她參演的Disney+實境秀《我是加百列》終於播出；Jennie結束義大利的工作後，立刻前往鄉村，成為「瑪麗亞」的民宿老闆，體驗72小時的全新生活，節目中更大方秀素顏，但Jennie震驚「我不知道會被播出去」，相當可愛。《我是加百列》是由知名綜藝《無限挑戰》、《玩什麼好呢》的製作人金泰浩，與《驚人的星期六》的導演李泰京合作打造的節目，Defconn、女團Davichi擔任主持人，每一集會找大明星到海外陌生的環境，體驗72小時「他人的生活」，出演者包含：朴明洙、洪真慶、池昌旭、廉惠蘭、朴寶劍、GABEE、DEX，最後2集重磅嘉賓則請到BLACKPINK的Jennie。Jennie雖然是時尚巨星，但她跟主持人透露，比起城市更愛大自然，喜歡去人不多的地方，特別愛看山景，Defconn則調侃她太紅，要被丟去亞馬遜的叢林長家，才不會被認出來；這次她要幫忙照顧馬，意外透露Jennie會騎馬，因為她小學到國中都住在紐西蘭，所以馬術對Jennie來說並不困難。褪去鎂光燈、換上清新樸素服裝後的Jennie來到義大利鄉村，不論是做飯、接待客人、整理民宿，甚至是照顧馬兒通通一手包辦，忙碌充實的新生活，也讓Jennie有機會展現私下最真實的樣貌；她在第2天一早醒來，起床喝水的畫面全被播出，Jennie看到轉播驚呼：「天啊，原來素顏也會播出啊！」而在與節目人設「瑪麗亞」的媽媽一同下廚時，Jennie的廚藝得到媽媽的高度讚賞，她就透露小時候經常和母親一起做菜，母女的溫馨相處時光讓她愛上烹飪，讓粉絲看見貴為國際巨星的Jennie不為人知的可愛面貌。Jennie也透露，如果沒有成為藝人，應該會從事時尚方面的工作，「因為我很喜歡擬定計畫，感覺當活動策展人也能做得很好」。Jennie本名叫金珍妮，是土生土長的韓國人，小學就讀首爾清潭小學，但為了學英文，小學3年級就到紐西蘭懷科懷中級學校、ACG帕內爾學院讀書，直到國中才回到韓國，畢業於清潭國中，清談高中輟學，所以Jennie講有一口流利英文。她是女團BLACKPINK成員之一，2016年8月8日至2023年都隸屬「YG娛樂」，去年（2023）12月24日自立門戶開設公司「ODD ATELIER」當老闆，本月9日成為美國大型唱片公司「哥倫比亞唱片（Columbia Records）」旗下歌手，今年10月11日發行單飛後的首支單曲回歸樂壇。導 演：金泰浩、李泰京編 劇：趙美賢主持人：Defconn、Davichi（姜珉炅、李海利）語 言：韓語集 數：14播 出：2024年6月21日－2024年10月4日收 看：Disney+（每週五更新）每集參演者：朴寶劍（1～3集）朴明洙（1～5集）廉惠蘭（4～6集）洪真慶（7～9集）池昌旭（7～9集）GABEE（10～12集）D E X（10～12集）Jennie（13～14集）