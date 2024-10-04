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▲▼許多人曬出購買「呷霸丸大聯盟披薩」的慘況，大多都是肉圓及起司沒有固定完好，顏色沒有廣告照片那麼漂亮。（圖／翻攝自臉書）

▲必勝客與美國職業棒球大聯盟聯名，推出「呷霸丸大聯盟披薩」，內有紅糟肉圓、莫札瑞拉起司條、美式臘腸及香菜，組成一個可愛的球場造型。（圖／記者蕭涵云攝）

山陀兒颱風來襲，全台連續停班停課2日，不少民眾選擇外帶披薩，在家躲避颱風天。沒想到，必勝客與美國職業棒球大聯盟（Major League Baseball）聯名推出的「呷霸丸大聯盟披薩」，可愛的球場造型披薩卻接連傳出災情，不少民眾發現實體餐點與廣告照片差異太大，忍不住傻眼直呼：「感覺是遇到了山陀兒的球場！」一名網友近日在網路上分享，他颱風天前去必勝客購買新品「呷霸丸大聯盟披薩」，沒想到實體餐點卻與廣告圖片差異太大，不僅9顆棒球肉圓都飛走，起司跑道也位移，甚至連香菜都沒有分布均勻，讓他傻眼喊：不只出現一位苦主，不少人在臉書粉專「野球革命Rebas」中，曬出自己收到的「呷霸丸大聯盟披薩」，紛紛搖頭嘆「看起來我這個球場最慘」、，從照片中可一一見到披薩慘況，大多都是肉圓及起司沒有固定完好，顏色沒有廣告照片那麼漂亮。許多網友忍不住笑喊，「一看就知道颱風在這個球場登陸」、「這是興建中還是在整修」、「颱風來了，球場守備位置也亂了」。必勝客與美國職業棒球大聯盟聯名，推出「呷霸丸大聯盟披薩」，內有紅糟肉圓、莫札瑞拉起司條、美式臘腸及香菜，組成一個可愛的球場造型。即日起至11月14日在必勝客官網及PK雙饗卡APP開賣，現在購買還送一盒酥炸杏鮑菇（數量有限，售完為止），單點399元，外帶買大送大、外送買大送小780元起。另外，即日起至10月8日，透過必勝客官網或PK雙饗卡APP購買「呷霸丸大聯盟披薩」，還有機會抽獎MLB世界大賽套票組，每組將包含雄獅旅遊金兌換券、MLB世界大賽門票一張，總價值4萬元。